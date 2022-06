Confapi Industria Ancona e Illimity Bank rispondono alle domande degli imprenditori

ANCONA – Il rapporto sempre complesso tra impresa e banca è in evoluzione e può diventare una connessione di valore. Questo è il tema di riflessione che Confapi Industria Ancona propone in un webinar fissato per martedì 28 giugno dalle ore 17 al quale ha invitato a partecipare i vertici di Illimity Bank.

Il presidente di Confapi Ancona Mauro Barchiesi e il direttore Michele Montecchiani dialogheranno con Carlo Panella, Head of Direct Banking e Amiran Tsintsadze, Head of Digital Lending Product & Management di Illimity Bank.



Le domande dalle quale partirà la riflessione sono quelle «pervenute direttamente dagli iscritti all’evento aperto al pubblico con la volontà di ribaltare il concetto di convegno tradizionale e dare massimo spazio a ciò che interessa davvero agli imprenditori e che li preoccupa nel rapporto tra economia e finanza», spiega Confapi Industria Ancona.

