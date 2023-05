Concorso nazionale Progetti digitali-IeFP: premiate cinque scuole marchigiane

ANCONA – Sono 11 i progetti e 5 le scuole marchigiane che hanno ottenuto 7 primi posti e 4 menzioni speciali a conclusione del Concorso nazionale “Progetti digitali-IeFP” per l’anno scolastico 2021-2022. Questa mattina nella sede della Regione di Palazzo Li Madou ad Ancona si è svolta la premiazione degli studenti e delle istituzioni formative che hanno ricevuto riconoscimenti nelle diverse categorie del concorso.

Presenti l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, il dirigente tecnico USR Marche Alfredo Moscianese, il presidente nazionale Aica Renato Salvatore Marafioti, il referente Aica Marche Angelo Grana e il dirigente del Servizio Formazione professionale della Regione Marche Massimo Rocchi.

L’iniziativa rientra nel rapporto di collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA), con l’intento di promuovere la realizzazione di progetti multimediali su tematiche trattate nel corso delle attività formative del sistema duale o su Didattica digitale integrata come cyberbullismo, security, fakenews, coding o robotica.

«Investire sulle competenze dei giovani – ha commentato l’assessore Aguzzi – significa non solo offrire loro migliori opportunità per inserirsi nel mercato del lavoro, ma anche garantire in futuro professionalità qualificate alle imprese del nostro territorio, che contribuiscano a renderle sempre più competitive. Le competenze digitali, in particolare, sono irrinunciabili per lo sviluppo di qualsiasi settore economico, oltre che per l’integrazione e la socialità, come ci ha insegnato la recente esperienza della crisi pandemica e delle attività “a distanza”. Per questo la Regione Marche insieme a tutte le istituzioni preposte punta molto sulla costruzione di percorsi di istruzione e formazione che favoriscano il successo formativo conforme alle predisposizioni di ogni persona, la promozione dell’inserimento nel mondo del lavoro, la continuità del processo di formazione lungo tutto il corso della vita e la presa di consapevolezza di ciascuno circa la propria identità come persona e come cittadino. La stessa comunità europea ha posto, tra gli obiettivi di apprendimento, il rafforzamento delle competenze digitali al centro di tutti gli interventi formativi che verranno finanziati con il Pano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per questo motivo esprimo un sentito ringraziamento alle scuole ed ai ragazzi che hanno partecipato al concorso».

I premi per i vincitori consistono in 5 skill card ICDL/ECDL ciascuno attivabili entro un anno dall’emissione.

I vincitori

Centro Formazione Professionale «Don Orione» di Fano (PU) – Il colore è negli occhi di chi guarda

Centro di Formazione Professionale «Don Orione» Fano (PU) Altalena a bilico

Centro di Formazione Professionale «Don Orione» Fano (PU) – Job interview: the best tool for your success

IPSIA “Renzo Frau” di Sarnano (MC) – Biblioteca digitale dell’Acconciatura: 7 e-book per promuovere il mio lavoro

IIS «Podesti-Calzecchi-Onesti» di Ancona – Riscopriamo il piacere della matematica con la Robotica

IIS «Leopardi-Ciccarelli» di Cupra Marittima (AP) – APP4SNACK

IPSIA “O. Ricci” di Fermo – Ricordare o Dimenticare? Meglio Perdonare…

Le menzioni

Centro di Formazione Professionale «Don Orione» Fano (PU) – CLIL: Content and Language Integrated Learning: microlinguain inglese del laboratorio di elettric

Centro di Formazione Professionale «Don Orione» Fano (PU) – Il regolatore di tensione

Centro di Formazione Professionale «Don Orione» Fano (PU) – Quanto sei green? I can… Stili di vita per cambiare il mondo

Centro di Formazione Professionale «Don Orione» Fano (PU) – Simply – arretratore per pistoni pinze freno