Il concerto di Capodanno per dare il benvenuto al 2023: le orchestre marchigiane incantano i teatri

Da nord a sud delle Marche sono davvero numerose le esibizioni in programma il 1° gennaio per dire addio al 2022. Ecco quali

MARCHE – Come da tradizione il 1° gennaio si dà il benvenuto al nuovo anno con il concerto di Capodanno. Da nord a sud delle Marche sono davvero numerose le esibizioni in programma nei teatri, nelle chiese, nelle piazze e nelle vie dei centri storici per salutare il 2023.

Ad Ancona domenica 1 gennaio l’appuntamento è alle ore 17 al Teatro delle Muse con il concerto di Capodanno dell’Orchestra Fiati diretta dal Maestro Mirco Barani. La prenotazione è obbligatoria. Restando in provincia di Ancona, al Teatro la Nuova Fenice di Osimo, alle 17:30 si terrà il Concerto di Capodanno della Fisorchestra Marchigiana. Al Teatro G.B. Pergolesi di Jesi alle 18 si esibirà invece la Banda Musicale “G.B. Pergolesi” diretta dal Maestro Emiliano Bastari. L’ingresso è gratuito senza assegnazione del posto e fino ad esaurimento posti disponibili (loggione chiuso). Anche la città di Senigallia saluta il nuovo anno con la musica. Al Teatro La Fenice mercoledì 5 gennaio alle ore 21 sarà possibile ascoltare le più belle e appassionanti melodie di Rossini, Verdi, Puccini, Ponchielli, Waldteufel, Gounod, Strauss e Delibes proposte dalla FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana in un brillante concerto diretto da David Crescenzi e con la partecipazione del soprano Rasha Talaat.

In provincia di Pesaro, domenica 1 gennaio si terrà il tradizionale concerto dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini che quest’anno inaugurerà il 2023 con un programma dedicato all’amore. La prima esibizione sarà al Teatro della Fortuna di Fano alle ore 17, successivamente al Teatro Sperimentale di Pesaro alle ore 21.00. Dirige il Maestro Daniele Agiman, con la straordinaria partecipazione del soprano Giuseppina Piunti e dell’attore Giuseppe Esposto. Sempre domenica a Gradara, dalle ore 15.30 nel centro storico si esibirà la Banda del paese con un repertorio che spazierà dalle armonie natalizie alle musiche folkloristiche della tradizione. L’evento è libero ed aperto a tutti. A Cagli il capodanno si tinge di rosa con l’Orchestra Olimpia, ensemble sinfonico tutto al femminile diretto da Alice Galli. L’appuntamento con i più celebri brani del repertorio classico è il primo gennaio alle ore 17:30 al Teatro Comunale.

Ad Ascoli Piceno da non perdere il Gran Concerto di Capodanno che si terrà il primo gennaio al Teatro Ventidio Basso alle 21:30 con la soprano Annalisa Raspagliosi, il tenore Anzor Pilia e il basso Mirco Palzzi, il Coro Ventidio Basso diretto dal Maestro Giovanni Farina e l’Orchestra Sinfonica Puccini diretta dal Maestro Alfredo Sorichetti. Al termine del concerto saluti istituzionali, scambio degli auguri e brindisi. Nell’ascolano impossibile mancare domenica 1 gennaio alle 16:30 in Piazza Giorgini a San Benedetto l’esibizione degli artisti della live band “I Varietà” e a seguire il concerto dei “Neri per Caso”. A Ripatransone appuntamento alle 17:30 con il Capodanno in Musica, Quelli che… non solo Gospel al Teatro Luigi Mercantini a cura dell’Associazione Musicale Marchigiana; mentre ad Offida il 3 gennaio alle 19 al Teatro Serpente Aureo andrà in scena il concerto di saluto al nuovo anno della PicenOrchestra a cura dell’Associazione I Girasoli.

L’1 gennaio al Teatro dell’Aquila di Fermo alle ore 17 Concerto per il Nuovo Anno dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana con le musiche di Rossini, Donizetti, Strauss, Verdi, Brahms e Lehàr. A Porto San Giorgio invece, alle 17 esibizione della Junior Band del Gran Concerto bandistico della città in piazza Matteotti e nelle vie cittadine.

In provincia di Macerata, a Corridonia al Teatro Velluti si terrà il 1° gennaio alle ore 17 il “New Year’s Gospel”. Anche Sarnano dà il benvenuto al 2023 con il concerto di Capodanno a cura dell’Associazione Musicale Monti Azzurri. Dirige il Maestro Marco Morlupi. L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica alle 17:30 presso la Chiesa di Santa Maria di Piazza Alta. L’ingresso è gratuito. Morrovalle festeggia il 2023 con il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica Puccini all’Auditorium San Francesco alle ore 21. Dirige il Maestro Alfredo Sorichetti. Buon ascolto!