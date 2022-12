Concerti di Natale, zampognari, tombole e solidarietà: gli eventi nelle Marche dal 18 al 25 dicembre

ANCONA – Concerti di Natale, Babbi Natale in moto, zampognari, spettacoli di pattinaggio artistico, tombole e partite di solidarietà. La settimana di Natale, dal 18 al 25 dicembre, regala ancora tanti eventi magici e spettacoli da non perdere a teatro.

Ad Ancona il Teatro delle Muse ospita due importanti appuntamenti. Il primo è il 21 dicembre con “Tutti contro tutti”, lo spettacolo del comico romano Maurizio Battista che avrà inizio alle ore 21; il secondo è il concerto di Massimo Ranieri giovedì 22 dicembre sempre alle 21, iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS Comitato Marche. Restando in provincia di Ancona, a Sassoferrato da non perdere lo spettacolo di Natale del pattinaggio artistico al palazzetto dello sport alle 20:45 a cura dell’Associazione Janus Roller Fabriano. A Fabriano invece, il 23 dicembre alle 21:15 al Teatro Gentile si terrà il Grande Concerto di Natale del Corpo Bandistico della Città e del Corpo Bandistico cittadino di Polverigi. Inoltre, sabato 24 in Piazza del Comune alle 17 per la gioia dei più piccoli arrivano i Babbi Natale in vespa e in moto.

In provincia di Pesaro e Urbino, a Fano, per la rassegna Jazz Winter, imperdibile concerto gospel “Gospel Choir, Roderick Giles & Grace” giovedì 22 dicembre al Teatro della Fortuna. Sono previsti due spettacoli, il primo alle 17:30 e il secondo alle 21:15. Venerdì 23 dicembre ad Urbino, appuntamento alle 21 al Teatro Sanzio per il Concerto di Natale con il coro della Cappella Musicale del SS. Sacramento, direttore Paola Fraternale, Orchestra di strumenti a fiato, direttore Michele Mangani.

A Macerata questo pomeriggio, 18 dicembre, vi aspetta il “Fantaborgo di Villa Ficana – Tradizioni e leggende di Natale”, l’evento pensato per i bambini dai 2 ai 6 anni e per le famiglie per scoprire il borgo ottocentesco di case in terra cruda attraverso le storie della tradizione e del folclore fantastico locale. Dalle 14 alle 17 sarà possibile effettuare la visita teatralizzata e partecipare alla “Tombola del Mazzamurello” alle ore 15:30. Prenotazione obbligatoria. Sempre in provincia di Macerata, mercoledì 21 dicembre sul palco del Teatro Rossini di Civitanova Marche salirà Veronica Pivetti con lo spettacolo “Stanno sparando sulla nostra canzone”. Inizio ore 21:15.

In provincia di Fermo, a Porto San Giorgio, il Teatro Comunale ospita il 20 dicembre alle 21 Enzo Decaro in “Un’Odissea infinita”. L’attore parlerà di Ulisse e del favoloso villaggio alla scoperta di sé, uno spettacolo dedicato all’Eroe dell’Odissea ma anche a tutti gli Uomini e Donne che eroicamente vivono la vita. Adattamento e regia di Alessandra Pizzi. A Petritoli giovedì 22 dicembre iniziativa di beneficienza “Un goal per la solidarietà”, un triangolare tra sindaci, soccer dream fermana e vecchie glorie del calcio. La partita si svolgerà al Palazzetto dello Sport alle ore 18.

In provincia di Ascoli Piceno, mercoledì 21 dicembre a Ripatransone si terrà il concerto sensoriale a cura di StraRipani alle ore 21 presso la Chiesa della Morte. Giovedì 22 dicembre ad Offida va in scena la Tombola Intergenerazionale nella Chiesa di San Michele alle ore 17 a cura di Fondazione Lavoroperlapersona. A rendere l’atmosfera allegra e magica a San Benedetto del Tronto ci pensano gli zampognari che allieteranno i passanti venerdì 23 (mattina Piazza Garibaldi, pomeriggio Quartiere Ragnola) e sabato 24 dicembre (mattina Via Mare, pomeriggio Isola Pedonale del Centro).