ANCONA – Conad dona 62mila euro alla Fondazione Ospedale Salesi di Ancona. Giornata di solidarietà, quella di oggi (martedì 8 febbraio), al polo di Villa Maria, dell’ospedale Salesi. «La donazione? «Un gesto importante con cui le Cooperative vogliono ribadire vicinanza e impegno ad essere partecipi alle esigenze delle comunità».

Laura Mazzanti, direttrice della Fondazione Salesi

Si tratta della massima espressione del nostro impegno concreto per le comunità e i territori che ci ospitano» – ha sottolineato l’amministratore delegato di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando.

«Essere impresa per la comunità è relazione, vicinanza, comunanza oltre le mura del negozio. Siamo orgogliosi degli importanti risultati raggiunti» ha detto. «Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità – fa sapere una nota di Conad – l’iniziativa virtuosa di collezionamento di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, promossa ad Ancona, congiuntamente dalle Cooperative Conad Adriatico e Cia Conad – Commercianti Indipendenti Associati, ha permesso di raggiungere la cifra complessiva di 62.000 euro per un grande progetto di solidarietà».

Michele Caporossi, direttore generale degli Ospedali Riuniti

Presenti alla consegna simbolica dell’assegno, anche Gian Luca Gregori, rettore dell’Università politecnica delle Marche, con cui Laura Mazzanti – direttrice della Fondazione Salesi – ha espresso la volontà di portare avanti progetti di ricerca e prevenzione. Anche grazie ai 62mila euro donati oggi.

Michele Caporossi, direttore generale degli Ospedali Riuniti ha parlato del Salesi come «di uno dei più importanti ospedali pediatrici del futuro»

E ancora: «Esprimiamo un profondo ringraziamento a tutto il personale sanitario che continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria» le parole di Massimo Marchionni, vice presidente di Commercianti Indipendenti Associati.

«Questo – assicura Antonello Maraldo, presidente della Fondazione Salesi – porterà nuove possibilità alla mission di ricerca e di cura. E quando parlo di cura parlo anche di coterapia, clownterapia, musicoterapia e giocoterapia, senza dimenticare la pet e la robot terapia».

Ricerca, dicevamo: per Laura Mazzanti, questa somma è stata «una manna dal cielo. I 62mila euro potrebbero essere investiti in ricerca, prevenzione e cura, ma stiamo pensando anche all’acquisto di un robot per bimbi».