Ancona, ecco il contributo per lo sport destinato alle famiglie meno agiate

ANCONA – Amministrazione comunale in aiuto alle famiglie meno facoltose per la pratica sportiva dei figli: ieri la giunta ha deliberato l’attivazione del progetto Welfare Sport per l’anno 2023-24 su proposta del vicesindaco e assessore allo sport Giovanni Zinni. Il progetto prevede contributi alle famiglie in particolari condizioni di Isee per la pratica sportiva dei figli minori. Sono destinatarie dell’iniziativa le famiglie residenti nel Comune di Ancona, in cui ci siano uno o più ragazzi minori di 18 anni e il cui Isee sia pari o inferiore a 13mila euro. Ne beneficeranno circa 250 giovani e numerose sono le società sportive che hanno aderito al progetto praticando degli sconti.

«In considerazione del significativo peso economico che le famiglie devono sostenere per consentire ai propri figli di fare sport, e quindi per assicurare loro il benessere e una crescita sana nella società – ha illustrato il vicesindaco Zinni – quest’amministrazione intende sostenere i nuclei che hanno maggiori difficoltà, abbattendo parzialmente i costi sostenuti per le spese di frequenza alla pratica sportiva dei figli minori. Pertanto abbiamo potenziato il progetto Welfare Sport per il 2023-2024, grazie anche alla sinergia tra le direzioni sport, politiche sociali, servizi scolastici ed educativi, che ha permesso di incrementare i fondi a disposizione».

Sono diverse le associazioni e società che si sono dette disponibili a garantire uno sconto del 25 per cento sulla quota annuale di iscrizione ai propri corsi e quindi la direzione sport redigerà un elenco nominativo di queste ultime, a cui il Comune corrisponderà direttamente il contributo nei limiti delle risorse disponibili, che ammontano a 36mila euro, cifra che permetterà di garantire la pratica sportiva a circa 250 giovani. Il contributo economico sarà corrisposto direttamente alle associazioni e società sportive iscritte al registro Coni, o affiliate a un ente di promozione o a una disciplina, e sarà di 200 euro per ogni minore appartenente ai nuclei familiari con Isee inferiore o pari a 5.500 euro, e di 100 euro per ogni minore inserito in nuclei familiari con Isee superiore a 5.500 euro e inferiore o pari a 13mila euro.

La giunta ha demandato alla direzione sport la predisposizione degli atti e della modulistica necessari per l’adozione del bando, per i successivi adempimenti e per la redazione dell’elenco di associazioni e società sportive disponibili a garantire lo sconto sulla quota annuale di iscrizione. Per accedere al contributo di Welfare Sport le famiglie dovranno: avere la residenza nel Comune di Ancona; richiedere il contributo per i figli minori; avere un Isee pari o inferiore a 13mila euro; presentare la dichiarazione delle associazioni o società sportive, regolarmente iscritte al registro Coni, oppure affiliate ad un ente di promozione o ad una disciplina associata, che attesti l’iscrizione del minore interessato alla propria pratica sportiva. Il contributo sarà erogato per una sola disciplina sportiva per ogni ragazzo. Le informazioni saranno a breve pubblicate sul sito istituzionale del Comune: www.comuneancona.it