Compravendite immobiliari positive, Fiaip Marche: «In linea con 2024, con punte di incremento»

«Il mercato immobiliare sta andando bene. Al momento le compravendite sono in linea con quelle registrate l’anno scorso, con alcune punte di incremento». Lo spiega Emanuele Fiori, presidente regionale Fiaip Marche, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. La casa si conferma la forma di investimento tra le più amate dagli italiani.

Primavera, estate ed autunno, sono generalmente i periodi in cui si registra il picco di compravendite, mentre nel periodo natalizio «un probabile rallentamento» legato alle festività, spiega. Tra le zone più gettonate dagli acquirenti c’è «la fascia costiera, da Pesaro a San Benedetto del Tronto». In particolare, osserva, Pesaro, San Benedetto e Senigallia sono le zone di maggior pregio quelle dove «i prezzi di mercato sono più alti, ma allo stesso modo c’è anche un valore maggiore degli immobili in caso di vendita»

Sta funzionando più il mercato del nuovo, delle ristrutturazioni o del vecchio? E perché? «Il nuovo funziona di più rispetto ad un immobile da ristrutturare. Sono due mercati completamente diversi: chi cerca il nuovo vuole una soluzione pronta da abitare senza dover seguire i lavori. Gli immobili da ristrutturare che funzonavano qualche anno fa con il Superbonus al 110% adesso stanno scemando come fenomeno e si vende di più il nuovo».

Quanto incide nelle scelte di acquisto la classe energetica? «La classe energetica sulle abitazioni nuove incide molto, specie sulla prima casa. Abbiamo notato che viene ricercata maggiormente dalle giovani coppie, soprattuto tra 30-35 anni. Spendono di più con l’idea di recuperare negli anni grazie alla riduzione dei consumi. È soprattutto una questione economica, anche se alcuni giovani lo fanno anche per una sensibilità ambientale».

Quali eventuali trappole nasconde il ‘fai da te’ , cioè non passare attraverso un’agenzia immobiliare? «Tante. La possibilità di avre un professionista che segua l’acquisto dell’immobile è fondamentale, soprattutto per la Congruità urbanistica catastale. Un professionista esperto può fornire infatti la RTI (Relazione Tecnica Integrata) appoggiandosi ad un tecnico che la assevera».

Meglio il mutuo fisso o variabile? «Dipende da quanto dura il mutuo: tendenzialmente se sotto i 15 anni meglio il tasso fisso, se sopra il variabile, così come anche in caso di vendita dell’immobile entro cinque anni. Affidarsi ad un buon agente immobiliare aiuta anche nella scelta del mutuo migliore».