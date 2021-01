Compravano pellicce invece di pagare le tasse, denunce e sequestri nel Senigalliese

ANCONA – Giochi online e acquisti di beni di lusso come pellicce invece di pagare le tasse e i contributi previdenziali. Così diverse aziende nel Senigalliese hanno aggirato il Fisco per 23 milioni di euro che ora però sono finiti in 15 procedimenti penali a carico di 68 soggetti, tutti cinesi.

Gestivano aziende specializzate nel confezionamento di prodotti tessili come maglieria e capi di abbigliamento anche griffati. Negli ultimi 5 anni hanno gestito 57 imprese. Gli orientali sono stati denunciati per reati fiscali quali riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illecitamente accumulati.

La conferenza della Guardia di Finanza

Cinque le fabbriche scoperte nella provincia dorica: tre a Senigallia e due a Trecastelli. Ma la frode ha visto coinvolti anche i territori di Ostra e Mondolfo. Scoperti 23 lavoratori in nero che vivevano nelle fabbriche poi sequestrate e in condizioni igieniche precarie. Sporcizia e fornelli per cucinare in bagno, questo hanno trovato le fiamme gialle nelle perquisizioni.

Una indagine partita nel 2016 e che ha portato a 15 procedimenti penali – due persone già con sentenze passate in giudicato -, sotto il coordinamento del pubblico ministero Rosario Lioniello. Le imposte non pagate venivano spese per giochi online e acquisti di beni di lusso (come pellicce) fatti in via Monte Napoleone a Milano.

(Servizio in aggiornamento)