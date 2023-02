Comitato Unicef Ancona lancia una raccolta fondi per i terremotati di Turchia e Siria

"Aiutaci a raggiungere tutti per soccorrere le popolazioni fornendo kit di primo soccorso per medicare i feriti, distribuire acqua potabile, cibo e coperte", è l'appello

Il Comitato Unicef di Ancona ha lanciato, tramite la piattaforma web “Rete del dono”, una campagna di raccolta fondi per le popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio scorso nelle regioni sudorientali della Turchia e nel Nord della Siria devastate dal terremoto del 6 febbraio scorso.

Secondo le stime effettuate dai due Paesi principalmente coinvolti, il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a toccare quota 50mila. E mentre si continua a scavare per trovare sopravvissuti fra le macerie – finora sono state salvate oltre 105mila persone – lo sciame sismico non si arresta: quasi 3.500 le scosse di assestamento, 48 delle quali di magnitudo compresa tra il grado 5 e 6.

“Aiutaci a raggiungere tutti per soccorrere le popolazioni fornendo kit di primo soccorso per medicare i feriti; distribuire acqua potabile, cibo e coperte. Occorre inoltre allestire rifugi sicuri per le famiglie le cui case sono andate distrutte o rese inagibili dal sisma”, è l’appello del Comitato Unicef. “Ognuno di noi può fare la differenza. Dona e condividi anche tu”.

Il primo obiettivo dell’associazione è quello di raggiungere quota 1000 euro, per fornire, grazie ai kit d’emergenza, farmaci di primo soccorso, cibo terapeutico pronto all’uso, coperte e compresse per la potabilizzazione dell’acqua.