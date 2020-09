ANCONA- Si trovavano nel quartiere Brecce Bianche quando hanno perquisito l’abitazione di un 20enne, da tempo sotto osservazione da parte della Polizia di Ancona, Sezione antidroga.



I poliziotti, avendo sospetti sull’attività di spaccio del ragazzo, erano riusciti a vedere con l’uso di cannocchiali una fiorente coltivazione di marijuana sul balcone dell’appartamento dove lo stesso vive con la famiglia.

La perquisizione di ieri pomeriggio, 31 settembre, permetteva di accertare effettivamente una coltivazione di marijuana per oltre 1,2 kg, divisa in 4 piante alte circa 1,50 metri. Nell’armadio della camera del 20enne sono stati trovati oltre mezzo etto di hashish, suddivisa in 4 involucri pronti per lo spaccio.

L’hashish sequestrata

I poliziotti hanno sequestrato tutto il materiale illecitamente detenuto e hanno denunciato il giovane alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reati di illecita coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.