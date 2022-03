Ancona, colpito alla testa da uno sconosciuto al Piano

ANCONA – È stato aggredito in piazza Ugo Bassi, apparentemente senza un motivo scatenante, al Piano di Ancona, ieri sera. Si tratta di un cittadino tunisino che, al sopraggiungere delle Volanti della Polizia, è stato trovato cosciente ma dolorante alla testa. Secondo il suo racconto, poco tempo prima era stato colpito da uno sconosciuto con un oggetto metallico alla testa, poi allontanatosi rapidamente. Il tunisino sosteneva di non sapere il motivo dell’aggressione.

L’uomo veniva trasferito presso il locale Pronto soccorso, dal quale veniva dimesso con una prognosi di quattro giorni, per una lieve ferita al capo. Alcuni testimoni, interpellati dai poliziotti, avrebbero confermato la versione della parte lesa.

Il cittadino tunisino al momento non ha sporto denuncia. Gli investigatori stanno cercando attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza di risalire all’aggressore, sulla base della descrizione fatta dai presenti.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli esercenti commerciali del quartiere proseguiranno nei prossimi giorni da parte delle forze dell’ordine i servizi specifici volti ad estirpare sacche di degrado ed inciviltà, anche nell’ottica del rispetto dell’ordinanza sindacale volta ad impedire la diffusione dell’abuso alcolico.

Nell’ultimo trimestre, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, sono stati allontanati dal territorio nazionale 9 stranieri irregolari, che stazionavano nel parcheggio della COOP e in zone limitrofe, e sono stati emessi 14 foglio di via obbligatori nei riguardi di soggetti non residenti ad Ancona, con precedenti specifici e di polizia, che gravitavano nella zona del Piano allarmando i residenti, allontanati dalla città con divieto di fare ritorno nel capoluogo senza pregressa autorizzazione dell’Autorità di P.S..

Il questore di Ancona Capocasa: «Le piazze, i corsi, i viali della nostra città devono essere luoghi di socializzazione pacifica ed integrazione sociale, non di scontro e violenza gratuita».