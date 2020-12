Colpi di sparo a Falconara, arrivano i carabinieri

FALCONARA – Spari sulla Flaminia, panico tra i residenti. Tre colpi sono stati sentiti ieri – 19 dicembre – in serata, in zona stazione. I carabinieri della Compagnia di Ancona hanno denunciato un 45enne e una 43enne di origine serba, residenti in città, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I fatti si sono verificati poco prima delle 20: un cittadino ha segnalato, sull’utenza di emergenza 112, l’esplosione in aria di tre colpi verosimilmente di pistola da un’auto in corsa.

La zona ove si sarebbe verificato il fatto era via Flaminia, altezza stazione ferroviaria. Dopo aver effettuato un primo sopralluogo, che non consentiva di rinvenire bossoli a terra né di rilevare danni a persone o cose, i carabinieri della Tenenza di Falconara, supportati da quelli del Norm di Ancona, si sono messi subito sulle tracce dell’auto oggetto della segnalazione, identificando in pochi minuti i potenziali autori del gesto e raggiungendoli nella loro abitazione.

È stata subito eseguita una perquisizione domiciliare e veicolare che ha consentito di rinvenire, nella disponibilità dei rei, due manganelli in ferro della lunghezza di oltre 70 cm, immediatamente sottoposti a sequestro. Per la coppia è così scattata la denuncia in stato di libertà: non sono state rinvenute armi da fuoco. Sono state comunque acquisite le immagini prodotte dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona della presunta esplosione di colpi d’arma al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.