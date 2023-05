Colluttazione sull’autobus, la Polizia deve accorrere in centro ad Ancona

ANCONA – Nella tarda mattinata di oggi 27 maggio, su disposizione della Sala Operativa della Questura, il personale della Squadra Volante si portava nel centro cittadino per la segnalazione di un litigio, passato alle vie di fatto, tra due persone all’interno in un autobus.

Gli agenti, giunti celermente sul posto, identificavano solo una delle due parti avversarie, un cittadino tunisino di circa 27 anni, che a seguito della colluttazione con un cittadino libanese di circa 27 anni, da lui conosciuto per vecchie questioni irrisolte, veniva trasportato presso il locale Ospedale per le cure del caso. L’altro contendente, all’arrivo della Volante era già andato via. Sono in corso gli accertamenti del caso.