Collemarino, parcheggio aperto e navetta. Così decolla l’estate a Palombina

I due servizi sono attivi nelle giornate di sabato e domenica per tutto il mese di luglio mentre per agosto sono previste delle giornate supplementari

ANCONA – Mancava l’ultimo tassello. Ora anche questo si è aggiunto e così è tutto pronto per l’estate a Palombina. Dunque, da domani, sabato 27, apre il parcheggio gratutito nell’ex supermercato di Collemarino. Al via anche il servizio navetta.

Una zona che i frequentatori della spiaggia di Palombina conoscono alla perfezione essendo questa un’area in grado di ospitare oltre cento auto. E da qui, dalla 9 fino alle 12.30 partirà, ogni 30 minuti, la navetta diretta verso la spiaggia sempre a titolo gratuito.



Nel pomeriggio il rientro è previsto sempre ogni mezz’ora, nella fascia oraria compresa tra le 15 e le 19. Navetta e parcheggio, oltre a queste fine settimana, sono attivi nelle giornate di sabato e domenica per tutto il mese di luglio mentre per agosto sono previste delle giornate supplementari in modo particolari nel periodo di Ferragosto.

Il parcheggio chiuderà i cancelli alle 22 venendo cosi incontro a tutte quelle persone che si fermano in spiaggia fino al tramonto e anche oltre. E a proposito di spiaggia, in questo fine settimana, partono anche una serie di iniziative in riva al mare. Alla Playa Solero prende il via la nuova stagione “Un’estate al Mare”: il nuovo format del venerdì sera con tanto di aperitivi, cena, spettacoli, intrattenimento e cocktail bar che andrà avanti per tutta la stagione. Eventi destinati a richiamare il pubblico delle grandi occasione pur nel rispetto delle normative previste ai fini del contrasto della diffusione del covid 19. Iniziative che non mancano neppure per la serate di sabato sempre alla Playa Solero a partire da questo fine settimana. «Gli aperitivi saranno a base di pesce accompagnati dalla migliore musica house mentre, per quello che riguarda la cena, si potrà scegliere un menù a base di pesce o in alternativa il giro pizza con tanto di musica italiana», spiegano gli organizzatori.

Per concludere la serata musica anni Settanta con Gianluca Gdj Binci, Dj Bastià con la conduzione di Andrea Pergolini. Prenotazione obbligatoria per il tavolo al numero 340/0834457.