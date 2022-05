Ancona, la collana su Cavour e il blackout dell’ultimo minuto: si chiude così la fiera di San Ciriaco

I commercianti: «Bene la fiera, ma ieri è andata via la corrente per diversi minuti. Questo ci ha penalizzato, benché fossimo a ridosso dell'orario di chiusura»

ANCONA – Sorpresa, c’è Cavour con coroncina e collana all’angolo di corso Garibaldi. Proprio così: la scultura (in scala) di Camillo Benso conte di Cavour – a cui è intitolata la centralissima piazza anconetana – è stata adornata con una collana e una coroncina.

Sulla mano di Cavour, invece, è stato appoggiato un paio di chiavi. In tanti, questa mattina (5 maggio), si sono fermati a guardarlo. C’è chi semplicemente la osservava e chi, invece, scattava anche qualche foto.

Va detto che ieri, in piazza Cavour, dove c’è la rappresentazione in scala del conte, sono stati consegnati i ciriachini agli anconetani più meritevoli e che si sono contraddistinti nel corso dell’anno.

La mini scultura di Cavour con collana e coroncina

Non si sa se a Cavour qualcuno abbia voluto consegnare le chiavi della città di Ancona. Certo è che non si tratta, per fortuna, di un atto vandalico vero e proprio. E laddove qualcuno volesse classificarlo come tale, beh, basta poco per spogliare quel politico dell’Ottocento da collana, coroncina e chiavi.

Sulla testa di Cavour – dicevamo – c’è una corona di metallo e al collo gli è stata messa una collana con delle perline colorate. Si tratterebbe – a prima vista – di un gesto goliardico. Per indagare, eventualmente, si potrebbero visionare le telecamere, ma per alcuni «è simpatico vedere Cavour così acconciato».

Intanto, ieri (4 maggio), si è chiusa la prima fiera di San Ciriaco dell’era post-covid. «È stata un successo» fanno sapere gli ambulanti, che proprio l’ultimo giorno, però, hanno dovuto fare i conti con un black-out dell’ultimo minuto. La corrente è venuta infatti a mancare lungo il viale della Vittoria, il cuore della fiera patronale.

«È andata via la corrente per diversi minuti – spiega un commerciante della fiera –. Questo ci ha penalizzato, ma fortunatamente il fatto è accaduto a ridosso della chiusura».

Proprio così: il black out, dovuto probabilmente a un guasto alla linea elettrica, ha interessato la fiera poco prima delle 22, l’orario al quale gli ambulanti avrebbero dovuto smettere di commercializzare prodotti, come da relativa ordinanza comunale.