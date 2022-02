Coldiretti Ancona, al “mercato dorico” fa fermata il Frollabus con i biscotti che fanno del bene

ANCONA – Il sabato al Mercato Dorico di Campagna Amica il gusto dei prodotti a km zero fa rima con l’aiuto alle persone svantaggiate. Nasce così la collaborazione tra l’agrimercato di via Martiri della Resistenza e Frolla, la cooperativa di Osimo che si occupa dell’inserimento lavorativo di ragazzi disabili.

Già a partire da sabato 26 febbraio Frolla farà fermata nel parcheggio del Mercato Dorico con una gustosa novità: un biscotto speciale realizzato utilizzando i prodotti degli agricoltori presenti al mercato. Sarà venduto dal Frollabus, il nuovo progetto della cooperativa. Si tratta di un food truck, un bar mobile immaginato e realizzato nel corso del lockdown per non interrompere il lavoro e viaggiare attraverso le Marche con caffè, cappuccini, brioches, biscotti, pizze e panini.

Insomma, il Mercato Dorico continua a evidenziarsi come punto di incontro dove stringere collaborazioni che arricchiscono la comunità. Dai pacchi solidali distribuiti alle famiglie in difficoltà, alle partecipazioni a iniziative sulla tutela dell’ambiente e in aiuto a chi ha bisogno sono tante le sfaccettature di quel fare impresa che non dimentica l’etica che è nel dna di Coldiretti e Campagna Amica. Frolla sarà al Mercato Dorico tutti gli ultimi sabato del mese fino a luglio.