In casa oltre un etto di coca, 37enne dominicano arrestato dalla Mobile di Ancona e dalla Polizia di Jesi

Oltre alla droga, rinvenuti nell'abitazione 15mila euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L'uomo condotto in carcere a Montacuto

ANCONA – Nella giornata di ieri 24 febbraio, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno arrestato un cittadino della Repubblica Dominicana di 37 anni, trovato in possesso di 106 grammi di cocaina, della somma di oltre 15mila euro, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’arresto è stato l’epilogo di un’attività investigativa condotta dagli uomini della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica.

I sospetti sull’arrestato hanno raggiunto l’apice, dopo vari servizi di osservazione ed appostamento, con una perquisizione personale e locale, eseguita nelle prime ore della mattinata di ieri, nell’abitazione di residenza dello straniero.

Al momento del blitz gli investigatori bloccavano la compagna dell’uomo non appena uscita di casa, dopodiché accedevano nell’appartamento trovando il giovane in questione ancora intento a dormire in camera.

La successiva perquisizione locale eseguita all’interno dell’abitazione permetteva di rinvenire due involucri contenenti complessivamente grammi 106 circa di cocaina nascosti dentro una scatola in plastica contenente riso riposta sopra la scrivania della camera da letto.

Sopra la medesima scrivania gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche del materiale atto al confezionamento, comprovante la fiorente attività di spaccio, ovvero, un bilancino, un paio di forbici, ritagli circolari di cellophane ed un rotolo di cellophane trasparente.

L’atto di perquisizione consentiva inoltre di rinvenire e sequestrare una ingente somma di denaro, oltre 15mila euro, ritenuta dagli investigatori provento dell’attività di spaccio anche in considerazione del fatto che lo straniero non risulta da tempo svolgere alcuna attività lavorativa.

Gli inequivocabili riscontri probatori, hanno fatto scattare l’arresto a carico dell’uomo che, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, veniva ristretto presso la casa circondariale di Ancona-Montacuto in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo adottato.