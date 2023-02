Club autoMoto storiche di Ancona: a Sylvia Pierdicca il “Trofeo delle Dame”

ANCONA – Festa grande al Club AutoMoto Storiche di Ancona la cui consigliera, non che socia, Sylvia Pierdicca si è aggiudicata il Trofeo delle Dame evento a caratura nazionale promosso dall’Asi. Un successo che la stessa Sylvia Pierdicca aveva gia assaporato nel 2017 quando la competizione sempre a valenza nazionale si chiamava Top Driver.

Si tratta di un vero e proprio campionato articolato in una serie di tappe e per quello che riguarda la neo campionessa fondamentali sono state le gare svolte ad Osimo e in Toscana. «Ad Osimo sono riuscita a guadagnare tanti punti; stessa cosa in Toscana dove peraltro ho gareggiato senza navigatore. Sono soddisfatta di questo Trofeo e del risultato raggiunto sia a livello personale che per il prestigio del Club AutoMoto Storiche di Ancona fondato anni fa da mio marito Sauro Stacchi assieme ad altre persone. Vincere un trofeo a livello nazionale è davvero entusiasmante, questa vittoria la dedico proprio a mio marito che nonostante sia venuto a mancare nel 2019 è sempre al mio fianco».

A portare sul gradino piu alto del podio Sylvia Pierdicca una Lancia Beta Spider Zagato 1600 di colore arancione un vero e proprio gioiello che a breve tornerà a gareggiare nel Trofeo Marche in programma domenica 26 febbraio a Sarnano. «Anche per il 2023 gli impegni non mancheranno: si comincia con l’ultima domenica di febbraio per il Trofeo Marche in programma proprio a Sarnano uno dei posti più belli delle Marche dove l’ospitalita della locale scuderia è qualcosa di veramente speciale».