Prenotazioni vaccini: oggi “click day” per over 70 con qualche rallentamento iniziale

Alle 12 hanno preso avvio le prenotazioni per la fascia 70-79 anni di età. Quindici le sedi allestite nelle Marche per la somministrazione delle dosi

ANCONA – Dopo qualche iniziale minuto di intasamento ha preso il via anche nelle Marche il click day per le prenotazioni della vaccinazione della fascia d’età 70-79 anni. La partenza, scattata alle 12, ha registrato un momentaneo intasamento del sistema durato solo pochi minuti, e poi il via libera.

L’attesissimo appuntamento per sottoporsi all’iniezione con il siero immunizzante contro il covid-19 per gli over 70 è riservato alle persone che possono raggiungere i punti vaccinali allestiti dalla Regione, 15 in tutto sul territorio regionale.

Come prenotarsi? Sono quattro i canali di prenotazione: tramite il portale di Poste Italiane (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it), il numero verde 800.00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, i PostaMat attivi sul territorio regionale e i portalettere che consegnano la posta a casa.

All’atto della prenotazione bisognerà avere a portata di mano alcuni documenti: oltre ai dati personali della persona che si sottoporrà alla vaccinazione (nome, cognome, data di nascita, residenza), bisogna avere il numero di tessera sanitaria e il codice fiscale, insieme al numero di cellulare sul quale verrà notificata la conferma.

L’utente riceverà un codice sul numero di telefonino indicato, che dovrà inserire nella piattaforma per chiudere la prenotazione ed avere la conferma dell’appuntamento.

Nei PostaMat è sufficiente inserire la tessera sanitaria e una volta avviata la prenotazione, all’utente verrà immediatamente comunicato il giorno, la sede dove verrà somministrato il vaccino e l’orario in cui ci si deve presentare al Punto di Vaccinazione.

All’appuntamento per la prima iniezione, le persone tra i 70 e i 79 anni, dovranno presentarsi con tessera sanitaria, documento di identità, codice di prenotazione e i documenti indicati all’atto della prenotazione già stampati e compilati.

Al momento della somministrazione della prima dose, sarà comunicato il giorno per effettuare il richiamo.