Vela: l’anconetana Claudia Rossi vince ancora

Per Petite Terrible c'è il tricolore J70: ecco il campione italiano della stagione 2021, superando Cheyenne di Strocchi e dell'olimpionico Ivaldi e L'Elagain di Solerio e Cassinari

ANCONA – È Petite Terrible-Adria Ferries il campione italiano J/70 della stagione 2021. L’equipaggio di Claudia Rossi, che solo una settimana fa si è laureato campionessa iridata Double Mixed Offshore in coppia con Pietro D’Alì, è tornata con soddisfazione al suo primo amore in quel di Punta Ala, dove una flotta di oltre quaranta barche si è data appuntamento per chiudere il circuito e assegnare i titoli nazionali.

Assistita da Michele Paoletti, fresco vincitore del titolo europeo Melges 20, Giulio Desiderato, Matteo Mason e Sofia Attili, Claudia Rossi si è prodotta in una serie pressoché perfetta ed ha fatto suo il titolo vincendo con margine l’ottava e ultima prova della serie. Va comunque sottolineato che già in occasione della sesta regata si era assistito a un assolo del team capitanato dall’armatrice anconetana. Nel Campionato Italiano J/70, comprendente gli equipaggi composti interamente da italiani, Petite Terrible-Adria Ferries ha anticipato Cheyenne di Federico Strocchi e dell’olimpionico Matteo Ivaldi e L’Elagain di Franco Solerio e di Daniele Cassinari.

Con la frazione di Punta Ala si è chiusa la stagione 2021 della classe J/70: dopo un totale di ventotto prove, Petite Terrible-Adria Ferries ha chiuso il circuito al quarto posto, dietro al vincitore J-Curve di Mauro Roversi, a Notaro Team di Luca Domenici e al DAS Sailing Team di Alessandro Zampori.