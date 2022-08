I civici di Voi Con Noi si schierano con Pesaresi. Si accendono le primarie di Ancona 

Un altro endorsement per Carlo Pesaresi, l'associazione Voi Con Noi scende in campo con l'avvocato in corsa per le primarie di Ancona

ANCONA – Il candidato della corrente antagonista all’area Mancinelli incassa il sostegno dei civici di Voi Con Noi. L’associazione culturale si schiera con l’avvocato Carlo Pesaresi che alle primarie del centrosinistra del prossimo 27 novembre si contenderà il ruolo di candidato sindaco per la città di Ancona con l’attuale assessore Ida Simonella, delfino di Valerie Mancinelli.

L’endorsement

L’associazione cittadina ha espresso la propria scelta attraverso un endorsement pubblico: «Siamo convinti che il nostro percorso passi dal sostegno a Carlo Pesaresi, perché più dell’altra candidata, ci assomiglia – si legge nella nota inviata – condividiamo la sua impostazione, la sua convinzione nel voler costruire un nuovo modo di vivere la città, di far convivere le persone, i cittadini con l’amministrazione». E pensare che un tempo Voi Con Noi sosteneva con grande convinzione e fervore l’allora candidata alle primarie Valeria Mancinelli. E l’ha appoggiata nella lunga gara elettorale fino alla sindacatura. Poi l’allontanamento e il gelo. Tanto che oggi l’associazione culturale si trova in una posizione antitetica a quella dell’area politica facente riferimento al primo cittadino di Ancona. E su Ida Simonella, Voi Con Noi dice: «L’altra contendente, sconta la difficoltà di essere troppo simile a Valeria Mancinelli – appunto – che ha il demerito di avere imposto l’assolutismo contrapposto al dialogo, dimenticando che l’assolutismo provoca rigetto, reazione e genera la voglia di cambiamento». Nulla di più chiaro. Le ragioni sono tutte qui.

La corsa

Intanto, passo dopo passo, entra nel vivo la corsa alle primarie. Mancano quasi quattro mesi, ma l’atmosfera in città comincia a diventare più elettrica. I due schieramenti mettono in campo idee, progetti per il futuro della città e incassano il sostegno delle rispettive aree di riferimento. Per Pesaresi si sono già esposti in molti: l’ex assessore comunale alla cultura Andrea Nobili, l’ex sindaco Fabio Sturani, la consigliera comunale Susanna Dini, il giovane avvocato Matteo Bilei coordinatore della scuola di formazione politica Via Sottomare. E adesso i civici di Voi Con Noi. Mentre per l’assessore al porto Ida Simonella, ovviamente, c’è tutta l’attuale giunta comunale. Del mondo della sanità: Gabriele Polonara, Paolo Freddi, Roberto Trignani, Susanna Contucci, Giovanni Cardoni, Andrea Vecchi, Stefano Gasparini, Annalisa Pinii, Massimo Fazzini e molti altri tra medici e infermieri. E poi personalità che ad Ancona hanno occupato ruoli di rilievo: l’ex presidente dell’Autorità Portuale Alessandro Pavlidi, gli ex consoli Orlando Ridolfi ed Elio Libri. Del mondo dei lavoratori portuali si sono esposti Davide Farinelli, Davide Pucci e l’ultimo presidente dell’Autorità Portuale Rodolfo Giampieri. Tra i consiglieri comunali Ida Simonella può contare sull’appoggio di Tommaso Sanna, Lucia Trenta, Massimo Mandarano, Diego Urbisaglia, Matteo Vichi, Massimo Fazzini, Giuseppe Mascino, Jessica Amicucci, Tommaso Fagioli, Michele Fanesi, Mirella Giangiacomi e Silvia Valenza.