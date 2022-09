«Finti city angels ad Ancona». L’allarme di Patrizia Guerra

ANCONA – «Si spacciano per noi e approfittano di persone in difficoltà fingendo di aiutarle. Ci sono arrivate già diverse segnalazioni. Adesso denuncio». Così Patrizia Guerra, coordinatrice dei City Angels di Ancona, l’associazione di volontariato milanese che da aprile scorso ha un gruppo anche nel capoluogo dorico, avverte della situazione che si è creata.

«Queste persone si avvicinano ai senzatetto che noi aiutiamo – spiega Guerra – ma poi portano via loro aiuti e denaro. Non siamo noi, non sono i nostri volontari ma sono impostori che ora denunceremo. Noi giriamo in divisa, maglia rissa e banchetto blu, abbiamo un tesserino. Dispiace che ci sia chi si approfitta». Guerra ha segnalato a polizia e carabinieri e oggi formalizzerà la denuncia.

A spacciarsi per loro sarebbe una coppia dello jesino: lui 45 anni, lei 30. L’uomo ha fatto post sui social per offendere ed insultare i City Angels e il materiale è stato girato anche alla sede madre di Milano che agirà per tutelarsi.