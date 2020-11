Città di Falconara, Pato e Dibiase confezionano vittoria e primo posto

FALCONARA – Bella, cinica e prima in classifica. Il Città di Falconara (Serie A femminile di Futsal) saluta il weekend di campionato con un palpitante 1-0 ai danni della Lazio e prosegue la sua marcia in vetta alla graduatoria. Alle ragazze di mister Massimiliano Neri sono sufficienti una rete dell’ispiratissima Pato Dal’Maz e le parate decisive di Angelica Dibiase, tra le quali spicca il tiro libero neutralizzato a 14 secondi dalla fine alla capitolina Vanessa. Da segnalare anche la bella prova dell’estremo ospite Tirelli capace di evitare, a più riprese, il raddoppio falconarese.

«Squadra fantastica con l’unico rammarico di quel gol in più che ci poteva far stare più tranquille. Abbiamo lavorato alla grande in settimana con il mister e oggi abbiamo fatto quello che lui ci ha chiesto. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. La sfida finale con Vanessa? In passato mi ha segnato da tiro libero ma stavolta mi sono detta che sarei riuscita fermarla. Soprattutto a 14 secondi dalla fine», dice Angelica Dibiase (portiere Città di Falconara).

CITTA’ DI FALCONARA – LAZIO 1-0

CITTÀ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Marta, Pereira, Dal’maz, Rubal, Luciani, Nona, Giuliani, Giacobbe, Ferrara, Marcelli. All. Neri.

LAZIO: Tirelli, Barca, Taninha, Pinheiro, Vanessa, Beita, Benvenuto, Fernandes Balardin, Gaby, D’Angelo, Grieco, Scarcella. All. Chilelli.

Rete: 4′ pt Dal’maz (F).

NOTE: ammonite Vanessa (L), Taninha (L). 15’40” s.t. ammonito Massimiliano Neri (F) dalla panchina.

ARBITRI: Coppo Fongoli (Terni), Cini (Perugia) CRONO: Acella (Macerata).