ANCONA – Tributato dagli applausi scroscianti di bambini, atleti e autorità presenti, l’eroe olimpico Gianmarco Tamberi ha fatto il suo ingresso al Palaindoor, la sua casa sportiva dove ha costruito l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel salto in alto. Ancona lo ha salutato, emozionata. E lui ha fatto altrettanto, passando in mezzo ai più piccoli, accompagnato dal gruppo storico degli sbandieratori di Offagna.

Poi ha preso posto accanto al sindaco Valeria Mancinelli e all’assessore allo Sport Andrea Guidotti. È iniziata la serata, quella di Gimbo: la premiazione del ‘Ciriachino Olimpico’. «Sono molto emozionato di essere qui – le prime parole di Tamberi -. Ho fatto molte cose negli ultimi tempi (oltre alla medaglia più importante in Giappone, anche la conquista della Diamond League e il primato assoluto nel ranking 2021, ndr), ma festeggiare a casa mia ha un sapore assolutamente incredibile».

A ruota il primo cittadino dorico: «Gianmarco ha compiuto una grandissima impresa sportiva, vero. Ma non solo: è la sua storia, di atleta e di persona, che rappresentano una lezione di vita. Dunque abbiamo voluto consegnare il Ciriachino perché ha compiuto un’impresa straordinaria, ma anche per quello che rappresenta come campione e come persona». Dunque l’intervento del governatore delle Marche Francesco Acquaroli, reduce dall’altra premiazione speciale: quella di Mancini, ct della Nazionale italiana di calcio campione di Europa, nella sua Jesi. Acquaroli ha ringraziato Tamberi per le emozioni: «È bello poter festeggiare insieme imprese memorabili che portano la nostra Regione nella storia del mondo. Siamo grati e orgogliosi. Grazie».

Particolarmente emozionato nell’intervento anche Guidotti, che ha ripercorso la storia di Gimbo (i due si conoscono da sempre) e applaudito calorosamente la «leggenda» Gimbo. Da lì via alle domande dei bimbi della Stamura e della Dlf, seduti in prima fila, che hanno sottoposto tante domande a Tamberi.