Cioffi stellare e l’Ancona vola nel test con il Monterosi

ANCONA – Primo vero test di precampionato contro un avversario di pari categoria e buon successo per l’Ancona che al Bonolis di Teramo supera il Monterosi Tuscia con due gol di Antonio Cioffi. L’affermazione, per quanto sia ancora calcio d’agosto, è significativa, non solo perché arriva dopo i due pareggi contro Ravenna e Corticella, formazioni di D, e il successo di misura sui Portuali nel derby anconetano di Torrette, ma perché giunge, appunto, in trasferta contro una squadra di serie C del girone C – che dunque l’Ancona non incontrerà durante la stagione regolare – e perché consolida una crescita e le belle cose mostrate a sprazzi in precedenza. D’altra parte mancano appena due settimane all’inizio del campionato, periodo in cui l’Ancona cercherà di mettere a punto i meccanismi di gioco di Marco Donadel passando anche attraverso la prossima amichevole, quella fissata per mercoledì pomeriggio 23 agosto alle 17 a Corticella contro il Trento, altra formazione di C – partita a porte chiuse –, per concludere sabato prossimo con l’iperamichevole contro il Matelica a Matelica.

A Teramo, stadio di casa del Monterosi Tuscia, l’Ancona, che si presenta senza Perucchini, Camigliano e Spagnoli e tiene in panchina Moretti e Petrella, va sotto dopo pochi minuti, dopo un atterramento sospetto in area su Barnabà: su un rovesciamento di fronte Palazzino salta Marenco, si accentra e di destro a giro batte Vitali. Le migliori occasioni nel primo tempo sono del Monterosi, ancora con Palazzino e poi con Crescenzi, mentre l’Ancona riesce a inquadrare la porta solo una volta con Mattioli, cui si oppone bene Mastrantonio. Ma la partita svolta a una manciata di minuti dalla conclusione del primo tempo: Cioffi è bravo a cercare l’errore della difesa laziale e presentarsi da solo davanti a Mastrantonio, saltarlo e depositare in gol. Quindi altre due occasioni di Paolucci, entrambe sventate dall’estremo difensore laziale.

Nella ripresa è quasi un monologo Ancona, i dorici si fanno vedere due volte dalle parti di Mastrantonio prima con Martina e poi con Nador: il sorpasso è maturo e ci pensa Cioffi poco dopo il quarto d’ora con un destro da trenta metri che sorprende il portiere laziale con palla all’incrocio, gol d’altra categoria che mostra il lato migliore della giovane formazione anconetana, schierata con ben otto under dal primo minuto. L’Ancona si rende ancora pericolosa con Martina e Paolucci, Basso appena entrato su punizione colpisce la traversa, mentre dall’altra parte c’è solo Vano, nel finale, a chiamare in causa Vitali. Buona prova di gruppo, come sottolineerà poi Donadel, che evidenzia la crescita di una squadra finalmente pronta a mostrare i suoi aspetti migliori.

Monterosi Tuscia-Ancona 1-2

MONTEROSI TUSCIA (4-3-3): Mastrantonio; Bittante (7’ st Di Renzo), Giordani, Sini, Crescenzi (14’ st Tartaglia); Altobelli, Di Paolantonio (14’ st Frediani), Parlati (28’ st Verde); Fantacci (14’ st Silipo), Costantino (28’ st Vano), Palazzino. A disp. Rigon, Santilli, Cinaglia, Di Francesco, Ferreri, Mbende, Perrotta, Santarpia, Tolomello. All. Romondini.

ANCONA (3-4-2-1): Vitali; Marenco (19’ st Peli), Cella (36’ st Gatto), Dutu (17’ st Pellizzari); Barnabà, Nador (41’ st Useini), Paolucci, Martina (33’ st Agyemang); Simonetti (33’ st Basso), Cioffi (19’ st Energe); Mattioli. A disp. Testagrossa, Bugari, Moretti, Lombardi, Petrella. All. Donadel.

Arbitro: Scatena di Avezzano.

Reti: 3’ Palazzino, 40’ e 18 st Cioffi.

Note – Ammoniti: Dutu, Altobelli e Paolucci; spettatori: 100 circa; recuperi: 0′ + 5′.