Cinghiali al parco, allarme ad Ancona

ANCONA – Scavano la terra in cerca di ghiande e passeggiamo come se nulla fosse. Una famiglia di cinghiali sembra essersi stabilizzata al parco pubblico di Villa Beer, alle Grazie. Ieri mattina l’ultimo avvistamento da parte di un residente che aveva portato fuori il suo cane per una passeggiata. Attorno alle 7 è arrivato al parco e ha visto uno dei due cinghiali adulti che cercava le ghiande in prossimità delle querce. Lo ha filmato e ha richiamato la sua attenzione. L’animale si è fermato a guardarlo per nulla spaventato. Non è stato l’unico avvistamento. Nei giorni scorsi altri avvistamenti e sempre al parco. I cinghiali entrano dai buchi fatti nella rete. Ma perché spingersi così in città?