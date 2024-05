Cinematica Festival, i progetti del 2024 e il concorso di videodanza

In attesa della 11esima edizione ad ottobre, ad Ancona, dal titolo "Morir dal ridere", il festival lancia la call for artist per opere di videodanza

Cinematica, il festival internazionale di Ancona dedicato al rapporto immagine-movimento nelle arti visive e performative, diretto da Simona Lisi, annuncia il tema dell’undicesima edizione, la call for artist per progetti di videodanza, e riconferma la Effe Label 2024/2025 che certifica i migliori festival d’arte europei secondo la European Festival Association.

La prossima edizione, che si terrà tra ottobre e novembre 2024 ad Ancona, avrà come filo conduttore “Morir dal Ridere” ed esplorerà il lato tragicomico della vita, la qualità ironica, divertente, ma anche grottesca dei comportamenti e degli esseri umani. Centrale l’ispirazione dello slapstick, dei film muti, i fumetti, i film surreali, musa ispiratrice per il 2024 sarà la ballerina e attrice tedesca Valeska Gert. Il cartellone, tra proiezioni di video e film, performance, mostre, installazioni e laboratori, vuole divulgare le nuove tendenze nella sperimentazione audiovisiva e performativa, con una forte attenzione alla radice corporea e percettiva.

La call per progetti di videodanza è destinata ad artisti di qualsiasi età e nazionalità (anche in forma associata) con un curriculum all’attivo di almeno tre anni di esperienza professionale (post formazione). Si accettano opere di videodanza (non registrazioni di spettacoli) della durata massima di 5 minuti. Verranno selezionate opere che abbiano una forte attenzione al montaggio in relazione alla coreografia o che trasmettano un senso del movimento attraverso il linguaggio del film e/o dell’animazione. Tra i video pervenuti saranno scelti dall’organizzazione 10 video finalisti che saranno visionati dalla Giuria di qualità e dal pubblico nella serata finale di premiazione che si terrà ad Ancona il 3 novembre. Il Primo Premio (1000€) sarà assegnato da una giuria di tre esperti (Premio della Giuria di Qualità), conposta dal regista Agostino Ferrente, dalla coreografa Emma Cianchi e da Letizia Gioia Monda, ricercatrice in discipline dello spettacolo. Verranno inoltre assegnati il Premio dell’Organizzazione e il Premio del Pubblico. L’organizzazione si riserva di selezionare, tra i video finalisti, un artista a cui verrà assegnato un contributo alla produzione per un video da girare nel territorio marchigiano, in collaborazione con i Festival partner. Le iscrizioni si possono effettuare su Film Freeway al seguente link https://filmfreeway.com/CinematicaFestival, termine dell’iscrizione 31 agosto 2024.

Nell’attesa del festival di Ancona, il prossimo 10 maggio Cinematica vola a Catania dove sarà ospite, con la direttrice artistica Simona Lisi, del CUT-Centro Universitario Teatrale Unict per Ecosistemi Creativi, giornata seminariale sui nuovi linguaggi per lo spettacolo dal vivo. La Lisi è stata anche invitata a contribuire alla stesura del Libro bianco dello spettacolo digitale dal vivo promosso da Piemonte dal Vivo, curato da Simone Arcagni, che sarà edito dalla Luiss University Press.

Sarà infine pubblicato a giorni il bando per le pre-iscrizioni al II anno di NTP – Corso di Perfezionamento in Nuove Tecnologie della Performance dell’Università Politecnica delle Marche, di cui Cinematica è promotore insieme ad Acusmatiq. Il corso partirà a dicembre e sarà ospitato all’interno del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione in collaborazione con il DICEA Dipartimento di Ingegneria Edile e Architettura.