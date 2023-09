Cinematica Festival ospita la danzatrice e coreografa Carolyn Carlson

ANCONA – Cinematica, il festival multidisciplinare che si occupa del rapporto immagine-movimento nelle arti visive e performative, diretto da Simona Lisi, per la sua decima edizione, dedicata al tema De anima, annuncia la prima importante ospite internazionale, la danzatrice e coreografa Carolyn Carlson. L’artista statunitense, con la quale la Lisi ha studiato presso l’Aterballetto e a Parigi alla Cartoucherie, sarà al festival per una preview a lei completamente dedicata dal titolo “L’anima e la danza” realizzata in collaborazione con AMAT, Comune di Ancona e Comune di Osimo.

Una masterclass esclusiva, rivolta a professionisti e allievi di livello avanzato che si terrà ad Ancona, dal 20 al 22 ottobre presso la scuola di danza Studio Danza (via Jesi 65), un’occasione unica per studiare con una star della danza mondiale. Carolyn Carlson sarà affiancata da due storici collaboratori, la danzatrice Sara Orselli e il musicista veneziano Paki Zennaro, per una tre giorni di studio e creazione che si preannuncia davvero speciale. La sera del 22 ottobre sarà poi ospite del Teatro La Fenice di Osimo per una serata interamente a lei dedicata: a partire dalle h 19 proiezioni video sulla sua lunga carriera, seguirà poi lo spettacolo Mandala, firmato dalla Carlson e interpretato dalla danzatrice Sara Orselli e in chiusura di serata la Carlson dialogherà con una delle più autorevoli giornaliste di danza, Francesca Pedroni, ripercorrendo le tappe di una strepitosa carriera.

Nell’attesa di questo importante evento, Cinematica si prepara a varare il programma del festival con altri due eventi a settembre, un laboratorio en plein air in collaborazione con Fluvione Film Festival e Ritratti D’artista, ALLEANZE-corpi in movimento (2/3 settembre per informazioni iscrizioni.ritrattidartista@gmail.com) , presso le suggestive Cascate di Forcella (AP) e lo spettacolo “Song of Songs” per la Giornata della Cultura Ebraica alla Sinagoga di Ancona (10 settembre). In scadenza infine (31 agosto) la Call internazionale della Videodanza che ha già ricevuto più di 150 iscrizioni https://filmfreeway.com/CinematicaFestival

Per informazioni e iscrizioni sul laboratorio scrivere a cinematicafestival@gmail.com, essendo rivolto a professionisti e allievi avanzati è indispensabile inviare il proprio curriculum.

www.cinematicafestival.com