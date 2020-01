ANCONA- CinemaèReale è il nome del laboratorio che Corto Dorico, con il contributo di Fondazione Cariverona, organizzerà da febbraio a novembre 2020.



I quindici incontri bisettimanali si svolgeranno a Casa delle Culture di Ancona e serviranno a guidare il lavoro che i partecipanti svolgeranno a gruppi giorno per giorno.

Dodici i partecipanti che si cimenteranno col fare cinema in senso pratico, partendo dal documentario per poi approdare alla finzione, sperimentando tutte le fasi del processo creativo: dalla ricerca sul campo, alla scrittura, all’organizzazione, alle riprese fino al montaggio.

La locandina del laboratorio

Il laboratorio CINEMAèREALE è gratuito ma i posti sono limitati e su selezione. Non è obbligatoria una preparazione cinematografica particolare, ma è richiesto il massimo impegno.

I tutor del progetto:

Emanuele Mochi, sceneggiatore, ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha scritto alcune serie tv (tra cui Zio Gianni su Rai2) e cortometraggi premiati nei più importanti festival italiani (Il Legionario, L’interprete).

Ruben Lagattolla, autore di numerosi documentari e reportages. Si occupa dal 2009 di conflitti bellici, crisi umanitarie e migrazioni. Ha lavorato a lungo in Medio Oriente e Nord Africa come indipendente o per RSI, Rai, TV2000, NHK, Internazionale.

Paolo Paliaga si occupa di scrittura, storytelling e arti visive. Dopo la laurea in Economia ha frequentato dei corsi di specializzazione cinematografica e collabora con diverse realtà aziendali ed istituzionali. Fa parte del comitato artistico di Corto Dorico.



Info e iscrizioni: cinemaereale@gmail.com / 338 8140143