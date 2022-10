Ancona, ciclista travolta da autotreno al Poggio: in prognosi riservata

La donna stava percorrendo il viadotto del Poggio quando è stata travolta. Ora si trova a Torrette in gravo condizioni. I sanitari la stanno sottoponendo ad intervento per le lesioni riportate

ANCONA – Dramma lungo la strada provinciale del Conero che da Sirolo conduce ad Ancona: una ciclista è stata travolta da un autotreno mentre stava transitando lungo il viadotto del Poggio di Ancona.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 15:46 del pomeriggio di oggi – 14 ottobre. Da quanto si apprende si tratta di una turista che stava pedalando in quel tratto.

Sul posto è intervenuto Icaro. La donna è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso, in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Ancona, intervenuta sul posto per i rilievi di rito.

La donna è in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette, dove i sanitari la stanno sottoponendo ad intervento chirurgico per le lesioni riportate.