Cibus 2021: le Marche dell’agroalimentare presenti a Parma

PARMA- Sono 25 le aziende marchigiane del comparto agroalimentare presenti a Parma, alla fiera Cibus, la prima in presenza dopo la Pandemia. La Camera di Commercio delle Marche e l’azienda speciale LINFA hanno moltiplicato gli sforzi per sostenere le nostre aziende del settore. La Pandemia ha creato problemi ma tra gli espositori abbiamo raccolto testimonianze positive per una ripresa già in corso.

Dicevamo delle imprese Marchigiane presenti a Cibus che offrono un’ampia gamma di prodotti di qualità alcuni davvero originali quanto curati. Soddisfatto anche il vice presidente della giunta regionale Mirco Carloni che accompagnato dal Presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e da quello dell’Azienda Speciale LINFA Simone Mariani ha guidato la stampa marchigiana alla visita di alcuni stand.

L’intervento del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini

La manifestazione chiuderà i battenti il 3 settembre ma le prime indicazioni sono positive. Ecco spiegati i volti soddisfatti dei vertici di Camera di Commercio e degli amministratori regionali nel punto stampa. Si è parlato di missione che è partita proprio da Parma e che porterà le aziende dei vari comparti a partecipare a manifestazioni in tutti i settori, almeno 20. Obiettivo finale una manifestazione fieristica a Dubai il cui bando di partecipazione scade proprio in questi giorni. Insomma, dalla fiera dell’agroalimentare di Parma, l’inizio di una serie di manifestazioni fieristiche in grado di rilanciare la nostra economia.