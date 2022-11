Choco Marche, sapori d’autunno e fiera del Formaggio di Fossa: gli eventi più golosi della settimana nelle Marche

Da domenica 13 a domenica 20 novembre tante iniziative in programma per trascorrere piacevoli serate a teatro e giornate alla scoperta di prodotti tipici e di mercatini artigianali

ANCONA- Settimana all’insegna del gusto nelle Marche tra cioccolato, sapori d’autunno, formaggio di Fossa, sapa, gelato e street food. Da domenica 13 a domenica 20 novembre tante iniziative in programma per trascorrere piacevoli serate a teatro e giornate alla scoperta di prodotti tipici e di mercatini artigianali. In provincia di Ancona, a Falconara, oggi (13 novembre) ultimo appuntamento con Tiello Stretto Street Food. Ad accogliere i visitatori in Piazza Mazzini e in via Nino Bixio ci saranno i migliori street food internazionali, birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale. A Belvederese Ostrense, dal 17 al 20 novembre, tornano i Vecchi Sapori d’Autunno giunti ormai alla 24esima edizione. Si parte giovedì 17 con l’imperdibile notte delle candele quando alle ore 21 il paese completamente al buio sarà illuminato da migliaia di candele. Tutte le sere si potranno gustare piatti tipici e assistere a numerosi spettacoli. Non mancheranno stornellatori, mangiafuoco, giocolieri, concerti, mercatini, convegni, corsi di cucina e raduni di auto e moto d’epoca.

Ad Ancona torna l’attesissimo Choco Marche, giunto alla 21esima edizione. Dal 18 al 20 novembre Piazza Cavour sarà invasa dalla dolcezza con oltre 20 chef chocolatier provenienti dalle Marche e da tutta Italia che proporranno il cioccolato in tutte le sue forme e varietà. Tra le iniziative i “Salotti del Gusto”, mentre per i più piccoli la “Degustazione sensoriale”, un percorso alla scoperta del cioccolato, e il “Laboratorio del cioccolato” che ospiterà attività didattiche di manipolazione e creatività abbinate al racconto sulla storia, l’origine e la lavorazione del cacao. Nel weekend, dal 18 al 20 novembre, a Rosora da non perdere la Festa della Sapa, con musica e mercato storico artigianale. Ad Agugliano due giorni golosi con Gelato d’Inverno, magie al cioccolato. Sabato e domenica prossimi a partire dalle 16 in piazza Aldo Moro (zona Montevarino), gelati, mercatini e spettacoli.

In provincia di Pesaro e Urbino, questa domenica (13 novembre) e la prossima (20 novembre) appuntamento a Talamello con la Fiera del Formaggio di Fossa, l’Ambra di Talamello. La manifestazione è dedicata al formaggio tipico del luogo, stagionato nelle fosse scavate nella roccia arenaria come da antica tradizione introdotta del Medioevo. Nelle due domeniche di novembre il borgo diventerà una vera e propria terrazza del gusto, dalla quale si potrà anche ammirare il suggestivo paesaggio del Montefeltro. Tra le iniziative in programma, la visita al patrimonio artistico delle fosse accompagnati dagli alunni della scuola primaria di Talamello in veste di mini guide turistiche. A Fano domenica 20 novembre primo appuntamento con “Sapori e aromi d’autunno, il Salotto del Gusto”, giunto alla 34esima edizione. In vetrina al Codma, in zona Rosciano, i prodotti e i sapori unici della nostra regione e poi, mostre, premiazioni, laboratori e assaggi. Il secondo appuntamento è in programma domenica 27 novembre.

In provincia di Macerata, oggi (13 novembre) Apiro vi aspetta con i Mercatini d’Autunno in Piazza Baldini. Ci saranno prodotti tipici, artigianato artistico e la “Mostra dei Funghi” del gruppo micologico di Cingoli “Balcone delle Marche”. Domenica 20 novembre il Castello della Rancia a Tolentino ospita l’evento “A spasso nel tempo. Tappa: 1.400 DC”. Il castello sarà abitato come nel medioevo, ci saranno templari, arcieri, falconieri, guerrieri, principesse, ancelle e danzatrici medievali. Inoltre, ci saranno spettacoli formativi con degli attori e animazione per bambini. Sempre domenica 20, a Porto Recanati in Corso Matteotti dalle 9 alle 20 ci sono Colori e Sapori d’Autunno con prodotti tipici, artigianato, hand-made, curiosità e molto altro. Dalle 16 via alla castagnata.

In provincia di Fermo, a Grottazzolina oggi (13 novembre) va in scena l’ultima giornata della “Festa dell’Olio Nuovo”, giunta alla settima edizione, e il Mercatino di San Martino. Ci saranno degustazioni, conferenze tematiche, stand gastronomici al coperto e spettacoli itineranti. Invece la prossima domenica a Porto San Giorgio centinaia di espositori affolleranno Viale Buozzi e le vie del centro per la Fiera d’Autunno.

In provincia di Ascoli, a San Benedetto del Tronto, lunedì 14 e martedì 15 novembre saliranno sul palco del Teatro Concordia Maria Amelia Monti e Marina Massironi con lo spettacolo “Il marito invisibile”. Le due protagoniste dell’esilarante commedia, tra gag e colpi di scena, accompagnano il pubblico con la loro personalissima comicità in un viaggio surreale e attuale. Ad Ascoli, domenica 20 alle ore 17:30 al foyer del Teatro Ventidio Basso, va in scena Grande Soirèe – “Le stelle del Cafè Chantant”, uno spettacolo che farà rivivere al pubblico le atmosfere di una volta con scenette comiche, balletti, burlesque, macchiette e momenti musicali.