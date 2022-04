Ancona, choc in centro: due anziane investite in via Marsala. 88enne in prognosi riservata

Le donne, da quanto si apprende, sono state travolte da un'auto che faceva retromarcia. Una delle due è in prognosi riservata per un grave trauma cranico

ANCONA – Due donne anziane, ultraottantenni, sono state investite questa mattina ad Ancona in via Marsala da una auto. Da quanto si apprende la vettura stava facendo retromarcia in via Marsala, una traversa del centro storico del capoluogo, quando ha travolto le due donne.

Sul posto sono intervenute una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica. Le condizioni di entrambe le anziane sono apparse subito gravi. Una delle due donne, di 88 anni, in stato incosciente, è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso avanzato. L’anziana è in prognosi riservata per il grave trauma cranico riportato.

L’altra, anche lei 88enne, è stata trasportata all’ospedale di Torrette per il trauma cranico riportato in seguito all’investimento: le sue condizioni per ora sono meno gravi rispetto a quelle dell’altra anziana.