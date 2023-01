Chiude Paco’s, storico negozio di Ancona. La titolare: «Scelta sofferta ma consapevole»

«Dopo 52 anni si chiude un capitolo meraviglioso della mia vita. Voglio ringraziare i clienti che hanno creduto in me, dandomi completa fiducia nella scelta di abiti ed accessori sia per la loro quotidianità sia per i giorni più importanti»

ANCONA – Addio a uno dei più storici negozi di abbigliamento del centro di Ancona: chiude Paco’s. La titolare del locale di corso Mazzini 58, Anna Maria Recchi, dopo aver annunciato la svendita totale, ha affisso un cartello rivolto alla clientela, in cui saluta e ringrazia per i 52 anni di stima e fiducia. In tanti, in questi giorni, si sono fermati a leggerlo. Qualcuno lo fotografa, mentre altri si spingono fin dentro il negozio, per salutarla.

Entriamo anche noi: «Mi spiace, ma non rilascio dichiarazioni e non concedo alcuna foto. Non voglio pubblicità – dice. Se volete, potete fotografare il cartello che ho messo fuori». Un cartello che riporta parole toccanti, rivolte ai clienti di una vita.

Paco’s ha vestito intere generazioni di anconetani: «Le posso solo dire che non sono stata costretta a compiere una simile scelta e questo è un bene – riflette –. Certo, mi dispiace, non è stato facile, ma l’ho fatto con consapevolezza e questo è il massimo a cui un commerciante possa ambire. Questo negozio era la mia creatura, faceva parte della mia vita e del mio mondo, iniziai a 15 anni. I clienti? Mi mandano messaggi bellissimi e commoventi, che mi riempiono di orgoglio».

Recchi parla di «una decisione sofferta, maturata in brevissimo tempo perché – prosegue – il lavoro non mi rispecchia più. Ho vissuto tempi buoni ma questi non mi rispecchiano più e quindi va bene così, ne esco a testa alta».

Sono tanti i fattori che avrebbero inciso sulla chiusura dell’esercizio: «È cambiato il sistema, hanno influito gli aumenti e i recenti rincari. E sono decisamente cambiati anche le modalità di vendita e il corso». Se la gente preferisca l’online? «L’online è scelto da determinate persone – risponde – ma non da chi ama il contatto diretto, poiché il web non è la stessa cosa» dei negozi di prossimità.

A parlare per Recchi, è il cartello affisso fuori: «Dopo 52 anni di attività lavorativa, si chiude un capitolo meraviglioso della mia vita. Voglio innanzitutto ringraziare i clienti che hanno creduto in me, che hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni, dandomi completa fiducia nella scelta di abiti ed accessori sia per la loro quotidianità sia per i giorni più importanti» – si legge.

E ancora: «Sono grata di aver ricevuto la vostra amicizia, affetto e soprattutto stima, regalandomi sorrisi, soddisfazioni, chiacchiere ed innumerevoli complimenti. Un ringraziamento speciale, di cuore, va alla mia preziosa collaboratrice, amica e confidente, Manuela Guerra, che mi ha sempre supportata e sopportata sia nei momenti felici che in quelli difficili. Un vero angelo custode. Auguro buona vita e gioia a tutti voi».