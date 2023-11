Chiude McGregor, storico negozio di Ancona. La titolare in lacrime: «Scelta sofferta, la città è cambiata»

Daniela Rossini abbassa la saracinesca dopo 27 anni di onorato servizio: «La città è cambiata in peggio. Non c’è più contatto col datore di lavoro, c’è solo la grande distribuzione e i clienti sono numeri, la qualità non esiste più»

ANCONA – La città perde un’altra storica attività: chiude il negozio ˊMcGregorˊ, di Daniela Rossini. Le saracinesche si abbasseranno il 31 dicembre, sotto i botti di Capodanno. Ha le lacrime agli occhi, Daniela, mentre ripercorre i suoi 27 anni di storia nel commercio dorico.

Una donna forte, lei, che ha iniziato a lavorare a 16 anni. Eccola, l’Italia di una volta. «A 16 anni già lavoravo, ora ne ho 72, li finisco a marzo. Ho fatto 28 anni da dipendente da Avoni, dove ora c’è Tezenis, in corso Garibaldi, uno dei tanti negozi di abbigliamento del centro».

La gente si ferma davanti McGregor Daniela Rossini Cittadini increduli

Mentre si guarda vivere, a Daniela vengono gli occhi lucidi. La titolare di via San Biagio 5, il vicolo che unisce corso Mazzini con corso Garibaldi, si scusa durante l’intervista: «Mi succede così» – dice con la voce rotta dalle lacrime e allargando le braccia. Poi riprende: «Ho cominciato nel ’68, poi il titolare ha chiuso nel ’95 e io ho aperto in via San Biagio nel ’96. Se la città sia cambiata? Sì, in peggio. Non c’è più contatto col datore di lavoro, c’è solo la grande distribuzione e i clienti sono numeri, la qualità non esiste praticamente più».

Via San Biagio

Rossini lascia per raggiunti limiti di età e non perché non abbia più da lavorare. Questo, a dire il vero, lo precisa diverse volte: «È stata una scelta sofferta, non chiudo per mancanza di lavoro. Chiudo perché è giunta l’ora. Non ho mai sofferto un calo delle vendite – riflette – ma forse qualche avvisaglia l’ho avuta quest’ultimo anno, il 2023. Probabilmente – commenta – la gente ha meno capacità di spesa e tende a risparmiare».

Una donna forte, una lavoratrice, ma anche una mamma che ha saputo coccolare i clienti e assicurare loro quell’assistenza che oggi le grandi catene faticano a fornire: «Oggi è così, si punta tutto alla quantità», ripete. E la gente entra a salutarla.

Adesso che Daniela andrà in pensione avrà più tempo per raggiungere e stare con la figlia, in Inghilterra e con i suoi due nipoti, di 11 e 19 anni: «Cosa ne sarà di questo locale? Non lo so, probabilmente verrà qualche bar, un’attività di ristorazione o qualcuno che vende mutande. In fondo, ora c’è o il cibo o le mutande», conclude.