Chiude il Consorzio Ankon, il grazie del presidente del Cus Ancona Francescangeli

ANCONA- Dopo diciassette anni di attività a tutti i livelli il Consorzio Ankon, storico raccoglitore di alcune delle principali realtà cittadine (Conero Planet, Cus Ancona C5, Cus Ancona Pallamano, Basket Girls e Luciana Mosconi Basket), chiude i battenti. La scelta arriva dopo una lunga pausa di riflessione maturata dal presidente Giorgio Cataldi e dal direttore Fabio Lo Savio che in questi anni hanno contribuito notevolmente alla crescita della suddetta realtà cittadina.

Tra i pensieri più belli, a ringraziamento del Consorzio, va segnalato quello di David Frnacescangeli presidente del Cus Ancona: «Le storie di tanti atleti, dirigenti e allenatori. Il Consorzio Ankon è stato per anni un patrimonio per lo sport della nostra città. Mi vengono spontanei dei ringraziamenti. Al Presidente Giorgio Cataldi che ha creduto nel progetto facendosi paladino dell’idea che “insieme nello sport si può”. Al Direttore Fabio Lo Savio, solida fondamenta su cui si è poggiata la vita del consorzio».

E non è mancato anche un pensiero all’indimenticato Lorenzo Guzzini: «Lorenzo è stato un mio amico fraterno, fondatore del consorzio e vice-presidente, ma soprattutto esempio di passione e dedizione come in pochi altri si può riscontrare e grande dignità fino all’ultimo istante. Un grazie va rivolto anche ad Alberto Rossi, in rappresentanza del supporto del mondo imprenditoriale al Consorzio, elemento indispensabile per lo sport dilettantistico».