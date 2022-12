Alla chiesa di San Biagio, al Poggio di Ancona, concerto d’organo e percussioni

ANCONA – Concerto d’organo e percussioni, domenica prossima, 11 dicembre, alle ore 17 alla chiesa di San Biagio al Poggio di Ancona. Organizzato dalla società Amici della Musica «Guido Michelli» di Ancona, l’appuntamento musicale (ingresso libero) sarà anche Festival Organistico della Marca anconetana, con i musicisti Luca Scandali, organista, e Maurizio Occhionero, percussioni storiche e della tradizione popolare, e proporrà musiche di Tielman Susato, Elias Nicolaus Ammerbach, Michael Praetorius, Bernardo Storace e Johann Kuhnau. Luca Scandali è anconetano e nel 1998 si è aggiudicato il primo premio al prestigioso XXII Concorso Internazionale d’Organo «Paul Hofhaimer» di Innsbruck, in Austria, premio assegnato solo quattro volte nella sua quarantennale storia. Mauro Occhionero, polistrumentista, si è formato musicalmente presso la Scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Fondatore degli Ensemble Yiddish Mame e Locus Amoenus esegue da oltre 15 anni opere su temi ad orientamento interconfessionale ed interculturale.

Dopo l’appuntamento di domenica al Poggio di Ancona, la società Amici della Musica propone il concerto di fine anno che si svolgerà martedì 20 dicembre al Teatro delle Muse: «Sarà l’appuntamento più importante dell’inverno – spiega Annalisa Pavoni, quello che chiuderà i concerti dell’anno solare, che abbiamo organizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e con la Form». Interpreti e autori: «Ci saranno il giovane violinista Andrea Obiso e il direttore d’orchestra Alessandro Cadario con l’Orchestra Filarmonica Marchgiana. In programma musiche di Sergej Prokofiev, Camille Saint-Saëns e Wolfgang Amadeus Mozart». Di Mozart la sinfonia n. 41 Iupiter, di Saint-Saëns Introduzione e Rondò Capriccioso per violino e orchestra, di Prokofiev il Concerto n. 1 per violino e orchestra.