Chiaravalle, tir si ribalta e schiaccia un’ambulanza: due morti

CHIARAVALLE – I Vigili del fuoco di Ancona stanno ancora intervenendo tra Ancona e Falconara Marittima per il terribile incidente stradale sullo svincolo della SS 76 per l’autostrada A14 in direzione Fabriano, che ha coinvolto un camion, un’ambulanza e un’auto. Per cause in fase di accertamento il mezzo pesante si è ribaltato finendo sopra un’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia e una vettura (un Suv BMW) in transito nel senso opposto.

Il bilancio è di due vittime – il giovane autista dell’ambulanza e il paziente trasportato – e tre persone coinvolte. Gravissime le condizioni del volontario della Croce Rossa (ultimo aggiornamento alle ore 15) , estratto dall’ambulanza grazie ai vigili del fuoco che lo hanno poi affidato alle cure del 118. È stato trasferito a Torrette. Le sue condizioni sono molto serie. Illeso il conducente del tir.

Le immagini dell’incidente

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto 118, Anas e Polizia Autostrada.

(notizia in aggiornamento)