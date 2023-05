Chiaravalle saluta con commozione il dottor Robin Chan, morto a Milano

CHIARAVALLE – È stato per molto tempo uno dei medici più apprezzati e stimati dell’ospedale di Chiaravalle, tanto che la notizia della sua morte, avvenuta venerdì a Milano, è subito rimbalzata nella città di Maria Montessori suscitando grande commozione.

Il dottor Robin Yu Hu Chan, cinese e birmano d’adozione, aveva 78 anni. Si era laureato all’Università di Padova e dopo una vita trascorsa nelle corsie dell’ospedale di Torrette, poi all’Inrca, aveva anche insegnato alla scuola infermieri. Negli anni ’80 era stato trasferito all’ospedale di Chiaravalle, dove tanto è riuscito a dare in termini di preparazione, professionalità e umanità. Era stato primario all’ospedale di Loreto. Agopunturista di fama internazionale, dopo la pensione era tornato a Taiwan. Ci tornava spesso, così come visitava la Birmania tre volte l’anno. Viene ricordato con commozione dalla Croce Gialla di Chiaravalle di cui aiutò la costituzione in qualità di direttore tecnico.