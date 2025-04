A Chiaravalle inaugurato il nuovo store Estra Prometeo

CHIARAVALLE – Il punto di ricevimento dei clienti Estra Prometeo di Chiaravalle, prima in via Giordano Bruno, si è trasferito in Corso Giacomo Matteotti, 170, dove è stato allestito uno spazio più ampio e confortevole.

Stamani 9 aprile si è svolta l’inaugurazione alla presenza dell’assessora alle Attività Produttive del Comune, Cinzia Caimmi, del presidente di Estra, Francesco Macrì, della consigliera d’amministrazione di Estra, Maria Cristina Rossi, e dell’amministratore delegato di EstraPrometeo, Francesco Pieia.

Rispetto al precedente punto di ricevimento, il nuovo store sarà aperto anche il lunedì e il venerdì.

Nello store è possibile sottoscrivere offerte commerciali di gas ed energia elettrica e sbrigare tutte le pratiche necessarie (rateizzazioni, volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazioni, ecc.), oltre al servizio di pagamento con POS delle fatture dei consumi.

«Con la trasformazione del mercato energetico italiano e in un tempo in cui l’interlocuzione diretta con l’operatore di sportello viene sostituita dai servizi in internet, – ha dichiarato Cinzia Caimmi, assessora alle Attività Produttive di Chiaravalle – accogliamo con estremo favore l’apertura di uno spazio adeguato in cui le persone possano avere supporto, una sorta di bussola per il consumatore per potersi orientare tra le varie proposte di acquisto di gas e luce e ottenere tutte le informazioni sul servizio offerto. L’auspicio è che il cittadino trovi un punto di riferimento competente, affidabile e cortese. E’un ulteriore servizio di prossimità che va ad arricchire il contesto della città».

«Il servizio di prossimità è il nostro valore aggiunto – ha sottolineato Francesco Macrì presidente di Estra – vogliamo che chi sceglie di affidarsi al Gruppo Estra come partner per l’energia abbia prima di tutto la possibilità di parlare con noi attraverso più canali e la presenza territoriale, è indispensabile. La nostra è una realtà imprenditoriale di livello nazionale ma che non dimentica le sue radici. Anche per questo e non solo per la qualità dei suoi servizi, viene vissuta dalle istituzioni e dai cittadini come un soggetto della comunità locale, vicino ai problemi e ai bisogni delle famiglie e delle imprese».

«Inauguriamo un nuovo spazio rinnovato di accoglienza di EstraPrometeo – ha affermato la consigliera d’amministrazione di Estra, Maria Cristina Rossi – dedicato alla nostra comunità. Investire nella qualità e capillarità delle strutture territoriali non è affatto scontato e mostra un elemento di vanto per il Gruppo. Azioni come questa rappresentano sicuramente un fattore determinante per la percezione dei livelli di qualità della vita degli abitanti di un luogo».

«I nostri store sono il cuore dell’azienda – ha sottolineato l’AD di EstraPrometeo, Francesco Pieia -, rappresentano il modo stesso di intendere il nostro rapporto con il cliente affidandogli la centralità che da sempre abbiamo voluto attribuirgli: accoglienza, cortesia, professionalità, risoluzione immediata delle operazioni commerciali, consulenza energetica sono ciò che offriamo attraverso questi spazi».

Questi i nuovi orari

Lunedì 9 – 13 e 14-18

Martedì 09 – 13

Mercoledì 14- 18

Giovedì 09 – 13

Venerdì 09 – 14