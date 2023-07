Cgil Marche, Eleonora Fontana entra nella segreteria regionale

ANCONA – Eleonora Fontana entra in segretaria regionale della Cgil Marche. E’ stata eletta questa mattina dall’assemblea regionale; sostituisce Rossella Marinucci, che ricoprirà un incarico presso la Cgil nazionale. Gli altri componenti della segreteria regionale sono Daniele Boccetti, Loredana Longhin e Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche.

Fontana, classe 1974, è nata ad Ancona, è laureata in Matematica, ha conseguito un master in numeri codici e crittografia presso l’università di Tor Vergata a Roma. Dopo un lungo precariato come docente di scuola superiore, è assunta a tempo indeterminato presso l’istituto alberghiero di Senigallia nel 2014. Viene eletta come Rsu (rappresentante sindacale unitario) nella scuola dove lavora; nel 2017, inizia l’attività sindacale a tempo pieno all’interno della Flc, la federazione dei lavoratori della conoscenza di Ancona; nel 2019, è eletta segretaria generale Flc Cgil Ancona, confermata poi alla guida della categoria al congresso 2022.