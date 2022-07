Ancona, cerbiatti nelle campagne di Posatora. I residenti: «Sono bellissimi, non infastiditeli»

ANCONA – Cerbiatti nelle campagne anconetane. L’avvistamento all’altezza di piazzale Camerino, poco distante dal centro abitato. Gli splendidi quadrupedi sono stati immortalati due giorni fa (giovedì 20 luglio) verso Posatora, uno dei quartieri della città.

Il belvedere che si affaccia sulla città ha dunque riservato un insolito spettacolo della natura: «Di cerbiatti se ne sono diversi – spiega la signora Luciana – è bellissimo restare a guardarli. Io – prosegue – li ho fotografati col telefonino senza infastidirli. Bisogna avere rispetto per la natura e per gli animali senza intimorirli».

Uno dei cerbiatti mentre zampetta nelle campagne anconetane di Posatora

Un’altra signora, a passeggio col proprio cane, si ferma anche lei, mentre un cerbiatto salta e sgambetta da una parte all’altra della campagna: «Credo siano passati dalla rupe che si trova sulla sinistra. Brucano un po’ e si abbeverano, sono molto carini». Alcuni di loro sarebbero cuccioli, è la natura che riprende i propri spazi.

Intorno al 20 giugno, circa un mese fa, un cerbiatto si aggirava verso la Chiesa che si trova a pochi metri da via Pesaro. Qualcuno gli ha scattato una foto mentre l’animale si trovava vicino a un piccolo altare con la Madonnina: «Sembra che stia pregando, pare un fotomontaggio, ma giuro che non lo è» – assicura la signora Luciana. Quello stesso cerbiatto, poi, sarebbe finito nel giardino di un’abitazione privata, per poi essere recuperato dai pompieri che lo hanno restituito alla natura.

Passando da piazzale Camerino, a due passi dalla rotonda alla fine di via Pesaro, nei pressi di una pizzeria, con un po’ di fortuna, li si può incontrare e fotografare…ma guai a disturbarli.