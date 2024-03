Al centro visite del Parco del Conero un incontro sul Piano gestione dei Siti natura 2000

SIROLO – Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 raccoglie una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

Tale Piano che per il Parco del Conero è stato realizzato nel 2015 ha stabilito la presenza di 3 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e una di ZPS (Zona di Protezione Speciale).

«In questo contesto – spiega Marco Zannini, direttore del Parco del Conero – è molto importante il percorso partecipativo che passa attraverso incontri come quello già tenutosi lo scorso dicembre e proseguirà idealmente mercoledì 13 marzo dalle ore 16.30 presso il Centro Visite del Parco del Conero. L’auspicio è l’ampia partecipazione di Associazioni, Enti, ed anche semplici cittadini per informare circa il lavoro che si sta predisponendo ed aggiornando per la tutela e la conservazione delle specie che vivono, nidificano e transitano a fini migratori sul Conero».

L’aggiornamento del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 finanziato con bando del PSR Sottomisura 7.1 tiene in considerazione i dati scaturiti dai monitoraggi riguardanti alcune specie animali come i Chirotteri, Anfibi e Rettili, Uccelli nidificanti, e dell’aggiornamento della carta degli habitat.