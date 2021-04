Centro vaccinale Falconara, si parte lunedì. Sotto con gli over 80 prenotati dai medici di base

FALCONARA – Il Comune ufficializza la data per la partenza delle vaccinazioni al centro allestito al circolo Leopardi di via Stadio: si comincerà il 12 aprile. I primi a ricevere i sieri anti Covid-19 saranno gli over 80, alcuni dei quali già prenotati al servizio tramite i medici di medicina generale (ad esempio quelli a domicilio), che saranno contattati dal personale sanitario per fissare l’appuntamento. Ci si potrà vaccinare tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Naturalmente dopo aver stabilito la fascia oraria in cui recarsi al punto vaccinale tramite l’accordo con i medici.

La sede del Leopardi è già stata allestita e predisposta per ospitare le persone. Sede individuata dopo alcuni sopralluoghi del sindaco Stefania Signorini assieme ai medici, l’Asur, i volontari di Protezione Civile e Croce Gialla, gli operai comunali e gli agenti di polizia locale. L’ultimo è stato effettuato mercoledì ed è servito a limare gli ultimi dettagli. Erano presenti, oltre al sindaco, i funzionari della direzione del distretto Asur dell’Area Vasta 2, i rappresentanti dei medici di famiglia, Mauro Malatesta, coordinatore del gruppo comunale Protezione civile, i cui volontari si occuperanno di disciplinare gli ingressi e di far rispettare le regole per il contenimento del contagio, e Gilberto Baldassarri della Croce Gialla di Falconara, che garantirà la presenza di un’ambulanza negli orari di apertura. A Case Unrra sono arrivati anche gli operai comunali per sistemare i locali, un rappresentante della polizia locale per una valutazione della viabilità e un dipendente del Servizio informatico per approfondire gli aspetti riguardanti la registrazione dei pazienti.

Come anticipato, faranno parte della macchina organizzativa anche gli infermieri, capeggiati dall’operatore Selusi Serrani, e i volontari dell’associazione Artis di Falconara, guidati dalla presidente Franca Pulita, che offriranno supporto per la somministrazione del vaccino. A disposizione anche i volontari del Gas (Gruppo amici per lo sport) che si occuperanno dell’accettazione e della registrazione dei pazienti (a proposito: lo sportello del Pergoli, chiuso da oggi, ha consentito di prenotare 282 persone al vaccino e di dare informazioni a oltre 650 persone, ndr), con l’aiuto di volontari Anteas.

«Grazie alla straordinaria mobilitazione del volontariato e alla disponibilità dei medici di famiglia partiamo con il servizio rivolto agli ultraottantenni – il commento del sindaco Stefania Signorini –. Questa prima fase ci permetterà di rodare l’intera organizzazione. L’obiettivo del Comune è infatti quello di estendere le vaccinazioni a tutte le fasce di popolazione residenti a Falconara che verranno progressivamente coinvolte nel piano vaccinale».