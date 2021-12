Centro vaccinale Falconara, prenotazioni a gonfie vele. Domani il nuovo giorno di apertura

FALCONARA – Altre due giornate da tutto esaurito per il nuovo centro vaccinale di Falconara presso la sede della pinacoteca francescana. Per domani, 22 dicembre, e dopodomani, 23, l’hub di prossimità ha registrato un boom di prenotazioni (il massimo consentito) per la somministrazione delle dosi. La stessa situazione la si avrà anche nelle ultime due riaperture dell’anno, il 29 e 30 dicembre, e nella prima parte del mese di gennaio 2022 (primi posti disponibili attorno alla metà del mese). Grande, infatti, è l’adesione dei falconaresi nella prosecuzione della campagna vaccinale.

Il centro vaccinale è stato riattivato per due giorni a settimana, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Nei primi due giorni di apertura (16 e 17 dicembre) sono state somministrate 445 dosi. Domani riprenderanno le operazioni nella sede di piazza Sant’Antonio. Per iscriversi è necessario farlo attraverso il sito istituzionale del Comune di Falconara (clicca qui). Oltre al portale per prenotare, sono disponibili anche molte informazioni, dalla mappa per arrivare al centro vaccinale al link per scaricare i moduli da presentare prima della vaccinazione, fino all’elenco dei documenti da presentare. Dal Castello si sono raccomandati di presentarsi esclusivamente nelle giornate di apertura del centro e di non telefonare alla pinacoteca o al personale della stessa per le prenotazioni.

Il calendario di gennaio e febbraio

A gennaio 2022 l’apertura è garantita il 5 e 7, il 13 e 14, il 20 e 21, il 27 e 28. A febbraio ci si potrà vaccinare il 3 e 4, il 10 e 11, il 17 e 18 e il 24 e 25.

Il quadro dei contagi

Alla data odierna, intanto, i contagiati da covid in città risultano essere 139 mentre 236 solo le persone in isolamento domiciliare.