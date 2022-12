Centro Papa Giovanni XXIII, il torrone solidale biancorosso al derby Ancona-Recanatese

ANCONA – Il torrone bianco-rosso al Del Conero per il derby di domani, sabato 17 dicembre. Quando si parla dell’accoppiata di colori “bianco-rosso”, normalmente nella Città di Ancona il cuore batte un po’ più forte. Quale nome quindi poteva essere più azzeccato, per il Torrone Solidale nato dalla collaborazione fra l’U.S. Ancona e il Centro Papa Giovanni XXIII? Molti i cittadini, tifosi e non, arrivati nella casetta di legno del Centro a Piazza Cavour per prenderlo.

Lo stesso Torrone – i cui proventi sostengono le persone con disabilità che frequentano il Centro – sarà disponibile anche allo stadio Del Conero, sabato 17 dicembre, per il “derby” dell’Ancona con la Recanatese.

I tifosi potranno averlo (a fronte di una donazione di 9 euro), e in questo modo sostenere concretamente gli ospiti della Cooperativa con sede a Posatora.

Il Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona gestisce servizi per la disabilità dal 1997: con due Centri Diurni, due Comunità Residenziali, “Casa Sollievo” e “Fricchiò”, la Ristorazione Solidale a base di inclusione lavorativa, si impegna quotidianamente a promuovere il rispetto, la dignità, il diritto all’autonomia e alla felicità delle persone disabili.