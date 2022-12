Cenoni, concerti in piazza ed escursioni sui Sibillini: come trascorrere il Capodanno nelle Marche

MARCHE- Prima l’attesa, poi allo scoccare della mezzanotte brindisi e fuochi d’artificio per salutare il 2023. Ci sono varie possibilità su come trascorrere il Capodanno nelle Marche divertendosi in compagnia. Per chi fosse ancora indeciso su cosa fare la notte più lunga dell’anno, ecco alcune idee tra cenoni con amici e parenti, feste, musica in piazza, trekking sui Sibillini, serate a teatro e molto altro.

Ad Ascoli Piceno il Capodanno 2023 è stato costruito su misura per i giovani. Piazza del Popolo si scatenerà con Prezioso e Marvin, artisti che hanno fatto la storia della Italo dance negli anni 2000, e Nicola Fasano, il dj produttore italiano noto per il suo brano ‘75 Brazil Street’. Sul palco saliranno anche gli artisti Giorgia Fiori, Roberto Mancini e Totorima, mentre a condurre la serata saranno Melissa Massetti, Iole Mazzone e Giuseppe Lusso. È Dj Fargetta il super ospite dell’evento organizzato a San Benedetto per il 31 dicembre. A partire dalle 22, nella cornice della rotonda Giorgini, ad accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte la “Family Show live band” e i “Capitolo Zerø”, poi in consolle arriverà il famoso Dj.

Ad Ancona sale l’attesa per la notte di San Silvestro organizzata in una Piazza della Repubblica allestita ad hoc. A condurre la serata fino alla mezzanotte il giornalista Maurizio Socci. A seguire spazio ai Rumba de Bodas, band pop dalle sonorità new-funky, e al Djset di Daniele Sabbatini che farà ballare tutti i presenti coinvolgendo anche la vicina piazza del Papa, corso Mazzini e corso Garibaldi. L’inizio dell’evento è alle ore 22:30. A Fermo il protagonista della festa di Capodanno sarà il famoso dj Daniele Baldelli che farà ballare tutta Piazza del Popolo. Sarà accompagnato da altri dj disposti sotto il loggiato di San Rocco. L’inizio è previsto alle 22, poi alle 24 il classico brindisi con il saluto del Sindaco Calcinaro e a seguire divertimento e balli per tutta la notte. Djset anche nel borgo medievale di Gradara in collaborazione con Radio Studio Più e con l’animazione di Walter Massa. Appuntamento in centro storico alle 21.30, l’ingresso è libero.

“La notte in musica” accoglierà il Capodanno 2023 di Pesaro. L’appuntamento è per sabato 31 dicembre, dalle 23, in piazza con il sound di quattro dj della città guidati Clarissa Vichi, vocalist della serata. La line up dell’evento prevede la performance ‘Happy new year 2023 dei Dual Size per proseguire con la proposta ‘world, afro, brazil’ di dj Toni Messina. La festa andrà avanti con il sound indie rock, pop, electro, hip hop, rap, trap di dj Damien per concludersi con i ritmi house e dance di dj Toni Grandolfo. Tra i protagonisti della serata anche un’eccellenza musicale made in Pesaro: Daniele Mancini, saxofonista solista, nato professionalmente al Conservatorio Rossini e ora protagonista di concerti in tutto il mondo. L’ingresso è libero e gratuito. A Fano dalle ore 22.30 in Piazza XX Settembre “The best of… In Piazza”, l’intrattenimento all’insegna della grande musica italiana e straniera degli ultimi 50 anni con l’esibizione The Best Of a cura di Filippo Montesi, Marco Pacassoni, Elisa Della Martera, Chiara Badioli, Francesco Montesi e Gianmarco Petti.

Capodanno ricco di eventi a Fabriano. Dalle 18:30 street food in Piazza del Comune con musica in filodiffusione, alle 20:45 via alla serata presentata dalla vocalist “Angie”. Alle 21 è in programma il concerto della divertentissima band “The bad boys” e alle 22:30 l’esibizione del rapper fabrianese “Haike”. Dalle 23 alle 02 il Djset by Mera Loco. Ovviamente alle 23:59 countdown per salutare il 2023. A Senigallia in piazza Garibaldi musica con la Little Tony Family Lo spettacolo prevede l’esibizione del gruppo, composto da cantanti, musicisti e ballerine, con un repertorio musicale che abbraccia anche brani internazionali e brani dance anni ’70. La conduzione è affidata a Marco Zingaretti. Anche a Recanati la notte più lunga dell’anno si festeggia in Piazza Leopardi insieme ai 90 Mania e i Mas Flow. Inizio ore 23, l’ingresso è libero.

L’ultimo dell’anno a Mogliano (Mc) l’appuntamento è al Teatro Apollo con lo spettacolo “Su il sipario… Capodanno in Compagnia” con la partecipazione straordinaria di Martufello e le canzoni di I Buoni Propositi. Capodanno a teatro anche a Petrioli (Fm) che festeggia l’arrivo del 2023 con un viaggio musicale dal “Bel Canto” al “Gospel”. A partire dalle 22 si alzerà il sipario del meraviglioso Teatro dell’Iride che ospiterà straordinari interpreti della migliore musica, lirica e leggera, di tutti i tempi. Inizio alle ore 22.

31 dicembre alternativo con le escursioni e i cenoni organizzati in montagna, sui Sibillini e sul Monte Conero (eventi su prenotazione). Tra le proposte un percorso ad anello dal – al Rifugio Città di Amandola a Campolungo e cenone in compagnia; escursioni al tramonto e in notturna a Piani di Ragnolo a Bolognola, a San Lorenzo di Treia e sul Monte Conero. Al termine dei vari trekking l’immancabile cenone in attesa dello scoccare della mezzanotte e poi via ai festeggiamenti per il nuovo anno.