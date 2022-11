ANCONA – Saranno disperse giovedì 3 novembre, al largo di Ancona, le ceneri di Sauro Marinelli, l’ultimo pescatore del Passetto morto il 21 ottobre, all’ospedale regionale di Torrette.

Marinelli, legatissimo al suo mare e alla sua spiaggia, usava abitare la grotta del Passetto, a pochi metri dallo scoglio della Seggiola del Papa, non solo d’estate, ma anche d’inverno. Era un marinaio vero, Sauro.

Con la sua stufetta, si riscaldava una volta rientrato dall’uscita in barca per pescare. Pescava continuamente, Sauro, «anche se – diceva – in questi ultimi tempi il mare non offre più quanto offriva una volta».

Lo avevamo intervistato un anno fa, il 27 settembre, e si era concesso a foto e video, aprendosi in una lunga intervista (clicca qui per leggerla). Lui, anconetano di 74 anni, residente sopra al Passetto, in via Volterra, è deceduto a seguito di un tumore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Marinelli in passato aveva preso parte perfino al docufilm Grottaroli. Il cortometraggio sul Passetto era stato scelto per il prestigioso Tribeca film festival, quando era alla sua 20esima edizione.

Dopo le esequie, che si sono svolte nella chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta, la salma è stata cremata. Queste erano infatti le sue ultime volontà.

Sauro tornerà quindi nel suo mare, in quelle acque che ha solcato a lungo con la sua Michele II, la barca con cui usciva a pescare tutti i giorni. A spargere le ceneri in mare saranno i familiari, intorno alle 10 di giovedì (3 novembre), nello specchio acqueo davanti alla sua grotta.

Intanto sui social si moltiplicano i messaggi di affetto e di cordoglio anche a dieci giorni dalla scomparsa. Nei gruppi Facebook cittadini e in quelli legati al Passetto c’è chi pubblica poesie e preghiere a lui dedicate.

In questi giorni, qualcuno ha posto un vaso di ciclamini rossi davanti alla grotta 77, quella in cui Marinelli e sua moglie Giovanna trascorrevano le giornate: «Grazie del vostro affetto» fa sapere la moglie.