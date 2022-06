Celiachia, il prof Catassi dell’UnivPm con una ricerca sul The Lancet

È stato pubblicato il 10 giugno scorso, sulla prestigiosa rivista medico-scientifica inglese “The Lancet”, il seminar “Coeliac Disease” che vede il Prof. Carlo Catassi, docente ordinario di pediatria dell’Università Politecnica delle Marche, primo autore e corresponding author. L’articolo è frutto di una collaborazione internazionale con la Prof.ssa Elena Lionetti docente Univpm co-autrice, assieme ai colleghi Julio Bai di Buenos Aieres (Università dell’Argentina) e Elena Verdu di Hamilton (Università del Canada).



L’articolo è un compendio sulla celiachia dove vengono trattati vari aspetti della malattia dal punto di vista epidemiologico, diagnostico, legati al trattamento e alle complicanze, senza tralasciare le aree di ricerca. Una pubblicazione che sottolinea l’eccellenza del lavoro svolto dal team della Clinica Pediatrica diretta dal Prof. Carlo Catassi del Presidio Ospedaliero Salesi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona. La Clinica è un centro di riferimento per la celiachia e i disturbi glutino correlati, dove sono al lavoro un gruppo di esperti altamente specializzati in attività cliniche e di laboratorio.



I Seminars sono articoli di aggiornamento a 360 gradi che il Lancet pubblica sui temi più importanti della Medicina, di ampio respiro, aggiornati ad opera degli autori, se necessario, per un periodo di 4 anni. Il prof. Carlo Catassi, Professore Ordinario di Pediatria generale e specialistica dell’Università Politecnica delle Marche è anche docente presso MassGeneral Hospital/Harvard University di Boston con il quale collabora da anni, nell’ambito del laboratorio di ricerca diretto dal Prof. Alessio Fasano.