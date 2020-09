CdF, inizia il valzer delle riconferme. Ecco Ferrara e Guti

ANCONA- Il Città di Falconara inizia ufficialmente a svelare i suoi tasselli per la prossima stagione. In vista del campionato di Serie A femminile 2020-2021, la società falconarese ha annunciato la riconferma di Erika Ferrara, 72 presenze e 7 gol con il Città di Falconara, e di Guti, spagnola che lo scorso anno si è ritagliata un posto d’onore nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Questo il messaggio d’amore della Ferrara: «È un enorme piacere vestire ancora questa maglia che ormai è diventata una seconda pelle e poi questo è un anno davvero speciale: la società compie 25 anni di vita e questa la dice lunga sulla storia e sul carattere di tutti quelli che la compongono. Anche in questo periodo difficile il Città di Falconara non si è tirato indietro e ce l’ha messa tutta per ripartire e ripartirà, probabilmente anche più forte di prima. Finalmente torneremo a giocare nel nostro PalaBadiali tutto tirato a nuovo, con i nostri tifosi che ci aspettano da ormai troppo tempo. Sarà una stagione complicata. In Serie A ci sono poche squadre e tutte di alte livello: non avremo margini di errore, dovremo sbagliare il meno possibile»

Guti le fa eco: «Sono felice di essere qui un altro anno e ho voglia di vedere di nuovo un PalaBadiali pieno dei nostri tifosi e poter regalare loro delle grandi soddisfazioni». In settimana era arrivata anche l’ufficialità della permanenza di Rafa Pato.